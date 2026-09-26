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No lo dejan descansar: ¿por qué pelearon la viuda y los familiares del fallecido actor de Pantera Negra?

Según informes de la prensa extranjera, la relación ha llegado al punto crítico de que los hermanos del fallecido actor pretenden quitarle a la viuda la administración del legado de Boseman.

  • Chadwick Boseman murió en 2020, a los 43 años, por complicaciones de un cáncer. Foto: Getty.
    Chadwick Boseman murió en 2020, a los 43 años, por complicaciones de un cáncer. Foto: Getty.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La viuda de Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward Boseman, afirmó que la familia del fallecido actor le está dificultando el trabajo en un documental sobre su vida, según una publicación del portal TMZ.

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Simone afirmó que trabaja con una productora en el proyecto audiovisual y que está en proceso de conseguir una oferta de Searchlight Pictures para producirlo. Según su declaración, el acuerdo se basa en un principio que establece igualdad de condiciones para las partes involucradas.

La viuda señaló que tanto ella como los familiares de Boseman recibieron la misma documentación, pero que los familiares solicitaron acuerdos separados con la productora. Simone afirmó que ha intentado consultar con los familiares del actor sobre las iniciativas relacionadas con su legado, pero sostuvo que ellos no han actuado de la misma manera.

El conflicto se suma a una disputa judicial por la administración del patrimonio de Boseman. Según TMZ, los hermanos del actor buscan que Simone sea retirada del papel de administradora y la acusan de falta de transparencia en el manejo de las finanzas.

Simone niega esas acusaciones y sostiene que ha colaborado con la familia y que incluso les ha proporcionado más dinero del que, según ella, necesitaban. La viuda también afirmó que conserva el derecho a controlar y beneficiarse del nombre, la imagen, la voz, la firma y otros elementos relacionados con la identidad de Boseman.

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Chadwick Boseman murió el 28 de agosto de 2020, a los 43 años, por complicaciones de un cáncer colorrectal diagnosticado en 2016. El actor alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a T’Challa, Pantera Negra, en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Su última película, Ma Rainey’s Black Bottom, le valió una nominación póstuma al Óscar.

Preguntas y respuestas frecuentes

¿Quién producirá el documental sobre Chadwick Boseman?
El documental está siendo desarrollado por la productora Words + Pictures y Taylor Simone Ledward Boseman está gestionando una oferta de Searchlight Pictures para producirlo.
¿Qué conflicto tiene la viuda de Chadwick Boseman con la familia del actor?
Taylor Simone Ledward Boseman sostiene que los familiares de Boseman están dificultando el desarrollo del documental y que solicitaron acuerdos separados con la productora.
¿Qué responde Taylor Simone Ledward Boseman a las acusaciones sobre el patrimonio?
Simone niega las acusaciones y afirma que ha colaborado con la familia de Boseman y que incluso les ha proporcionado más dinero del que, según ella, necesitaban.
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