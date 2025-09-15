Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk se negó a cooperar con la justicia, ¿cuándo será imputado?

El presunto asesino del influencer de derecha Charlie Kirk tenía una “ideología de izquierda” y todavía no quiere cooperar con la justicia, afirmó este domingo el gobernador de Utah, en detalles que encienden el debate político en un Estados Unidos polarizado.

“No está cooperando con las autoridades y aún no ha confesado el crimen. Pero toda la gente de su entorno está cooperando. Y creo que eso es muy importante”, señaló Spencer Cox, gobernador de Utah.

Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves por la noche en Utah, sospechoso de matar a tiros a Kirk el día anterior durante un mítin público en un campus de ese estado.

El gobernador explicó que los familiares de Robinson sí están colaborando, así como también lo está haciendo su pareja, un hombre que inició una transición de género.

“Podemos confirmar eso, que su compañero de habitación era su novio y que estaba en transición de masculino a femenino. Esa es la información que tenía el FBI (...). También está colaborando con las autoridades”, explicó.

En anteriores intervenciones Cox había señalado a Robinson por estar “profundamente adoctrinado por la ideología izquierdista”, pero al ser interrogado en ABC por si había pruebas al respecto, ha contestado que “hasta ahora proceden de sus conocidos y sus familiares” y se ha remitido al futuro pliego de cargos, que “reunirá toda esa información”.

Robinson será formalmente imputado el martes.

El gobernador de Utah, quien recibió elogios la semana pasada por instar a los estadounidenses a bajar la tensión política, dio varias entrevistas de televisión este domingo y en una de ellas mencionó que los investigadores creen que Robinson adoptó ideas de izquierda.

“Es evidente que había una ideología de izquierda en este asesino”, afirmó Cox.

“Personas cercanas a él, miembros de su familia y amigos” dieron tal información a los investigadores.

Desde que se conoció este asesinato, que fue grabado en directo, varias figuras y medios de comunicación conservadores, siguiendo los pasos del presidente Donald Trump, han denunciado la influencia de la “izquierda radical”.

El sábado, varios medios reportaron sobre la relación de Robinson con su pareja transgénero, lo que encendió la ira de los activistas de ultraderecha para quienes la identidad de género es un tema clave.

La influencer conservadora Laura Loomer instó el sábado a “designar el movimiento trans como un movimiento terrorista” y el multimillonario Elon Musk posteó en sus redes a favor de prohibir los tratamientos de transición y criticó la ideología de izquierda.

Mientras tanto, Cox reiteró su llamado a la civilidad en todo el espectro político y atacó a los gigantes de las redes sociales comparando sus algoritmos adictivos con el mortal fentanilo.