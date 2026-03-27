¿“Efecto Petro”? Informe advierte deterioro que sus decisiones le han causado al sector vivienda

El comportamiento del sector vivienda en Colombia, que ha sido constante noticia por estos días, vuelve al centro del debate debido a un informe presentado en el Concejo de Bogotá por la concejal y expresidenta de Camacol, Sandra Forero, que evidencia el deterioro que la administración del actual presidente, Gustavo Petro, le está causando al sector de la construcción, que, en su momento también se evidenció bajo su mandato en la Alcaldía de Bogotá.
Forero planteó que existe un patrón que se estaría repitiendo entre la gestión de Gustavo Petro como alcalde de la capital (2012-2015) y su actual periodo como presidente: un rezago del sector a nivel nacional frente a un mejor desempeño en Bogotá.