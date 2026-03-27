x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

BTS cambia el calendario en Colombia y mueve sus shows en Bogotá: estas son las nuevas fechas de sus conciertos

La agrupación surcoreana volvió a ajustar el calendario de su gira mundial y adelantó un día sus presentaciones en Colombia.

  • BTS adelantó un día sus conciertos en Bogotá y ahora se presentará el 1 y 2 de octubre de 2026. FOTO: Cortesía
    BTS adelantó un día sus conciertos en Bogotá y ahora se presentará el 1 y 2 de octubre de 2026. FOTO: Cortesía
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 51 minutos
bookmark

La gira mundial de BTS tuvo un nuevo ajuste en su calendario y Colombia no fue la excepción. Las presentaciones que estaban previstas para el 2 y 3 de octubre de 2026 en Bogotá se adelantarán un día y se realizarán finalmente el 1 y 2 de octubre, según quedó evidenciado en la actualización más reciente del cronograma del tour.

El cambio mantiene a Bogotá como la primera parada latinoamericana del grupo de K-pop más influyente de la última década, un detalle que ha elevado aún más la expectativa entre los seguidores de la banda en la región. Sin embargo, la modificación en las fechas no vino acompañada de información adicional sobre la organización de los conciertos, por lo que la incertidumbre entre los fanáticos colombianos continúa.

En el afiche actualizado del tour, las nuevas fechas aparecen junto al recorrido previsto por otras ciudades de América Latina. Después de Bogotá, la agrupación tiene presentaciones programadas en Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo, lo que confirma que la región hará parte importante del esperado regreso del grupo a los escenarios.

Pese al entusiasmo que generó la confirmación de Bogotá dentro de la gira, todavía no se han despejado varias de las dudas más importantes para el público.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida