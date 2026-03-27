BTS cambia el calendario en Colombia y mueve sus shows en Bogotá: estas son las nuevas fechas de sus conciertos

La gira mundial de BTS tuvo un nuevo ajuste en su calendario y Colombia no fue la excepción. Las presentaciones que estaban previstas para el 2 y 3 de octubre de 2026 en Bogotá se adelantarán un día y se realizarán finalmente el 1 y 2 de octubre, según quedó evidenciado en la actualización más reciente del cronograma del tour.

El cambio mantiene a Bogotá como la primera parada latinoamericana del grupo de K-pop más influyente de la última década, un detalle que ha elevado aún más la expectativa entre los seguidores de la banda en la región. Sin embargo, la modificación en las fechas no vino acompañada de información adicional sobre la organización de los conciertos, por lo que la incertidumbre entre los fanáticos colombianos continúa.