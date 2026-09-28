Con estos chats, Gustavo Petro vuelve al radar del escándalo de la UNGRD

Por dos años, el caso del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha puesto en la mira de la justicia a exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la investigación se ha concentrado en las mismas personas. Ahora, unas conversaciones reveladas salpican al hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. Pero eso no es todo. En los chats en que aparece el togado también se encuentra el nombre del expresidente Gustavo Petro.
Hace dos semanas se conocieron registros telefónicos y mensajes que supuestamente relacionarían a Vladimir Fernández con Olmedo López, protagonista del escándalo de corrupción en esa entidad —de la que fue su director— y quien actualmente está investigado por la Fiscalía.
No obstante, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha señalado en entrevistas que esos elementos serían información “descontextualizada”. Y este fin de semana se conocieron nuevos chats entre Fernández y López en los que salió mencionado Petro.
Los mensajes, revelados por Cambio, hacen referencia a decisiones sobre nombramientos y convocatorias a reuniones. Una de las conversaciones, por ejemplo, contiene una frase en la que Fernández le habría informado a López que había puesto al tanto al “jefe”, en referencia, presuntamente, al exjefe de Estado.
El contenido de los intercambios, sin embargo, no permite establecer qué información habría recibido Petro ni si las referencias al mandatario estaban relacionadas con actuaciones regulares del Gobierno o con las irregularidades que posteriormente se conocieron en la UNGRD.