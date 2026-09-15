Entre chats y declaraciones de un escolta: las pruebas judiciales que arrinconan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD

Un recorrido en camioneta por la carrera 30 de Bogotá, una maleta Puma comprada a toda prisa y una secuencia de mensajes cruzados en las horas decisivas de octubre de 2023 serían clave para las investigaciones que se adelantan sobre el escándalo en la UNGRD.

Estos son los nuevos engranajes que se acoplan al expediente por la presunta red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que sitúan en el centro de las pesquisas a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.

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Y es que al parecer todo indica que el testimonio de una integrante del esquema de protección de Ortiz, quien rindió declaraciones sobre el caso ante la fiscal delegada María Cristina Patiño, reconstruyó los movimientos del pasado 12 de octubre de 2023.

La escolta detalló que, tras salir de una reunión en el Tequendama Suites, acompañaron a la exfuncionaria hacia el norte de la capital hasta el edificio Bassel 1, residencia de Iván Name, entonces presidente del Senado.

La testigo afirmó haber escuchado durante el trayecto que el destino era la vivienda de Name. Al arribar, Ortiz descendió junto a su bolso de mano y un hombre de contextura delgada, tez trigueña y cabello oscuro, cuya identidad exacta no aclara la declaración.

Ambos habrían ingresado a la estructura junto a un protector que permaneció en recepción, mientras el resto del equipo aguardó afuera hasta cerca de las 7:00 p. m.

Tras la visita, Ortiz acudió a una cita con un chamán en el norte de la ciudad, donde coincidió con su pareja de ese momento, el empresario esmeraldero Juan Sebastián Aguilar —conocido como ‘Pedro Pechuga’ y asesinado en agosto de 2024—, antes de retornar a su hospedaje.

Al día siguiente, 13 de octubre de 2023, la investigación ubica el presunto pago de una segunda entrega de $1.500 millones en efectivo, parte de los $3.000 millones acordados para Name, quien hoy cumple medida de aseguramiento en La Picota. Con el chat en mano, las conversaciones revelan la coordinación entre Ortiz y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd.

En los diálogos, Pinilla menciona disponibilidad de tiempo y un vuelo a las 5:00 p. m. que no abordó, mientras Ortiz requiere avisos con una hora de antelación y solicita llamadas directas. Aunque los textos no refieren dinero explícitamente, confirman el vínculo directo en la fecha crítica.

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