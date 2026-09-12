En vivo | Sin Juanfer ni Jackson, el DIM ya tiene los titulares para enfrentar al Chicó

DIM visita al Chicó por la fecha 10 de la Liga BetPlay-2. Para el Poderoso, esta plaza ha sido complicada en los últimos años: lleva ocho años sin ganar un partido por Liga.

Es cierto que, en los cuartos de final de la Copa BetPlay de 2024, se impuso 1-4. Sin embargo, por decisión de Dimayor, ese juego no aparece en los registros, ya que Chicó demandó por el aplazamiento del partido debido a que el plantel rojo no logró llegar desde Duitama a Tunja por un paro campesino, y ganó 3-0.

Así que la última victoria oficial del cuadro antioqueño en suelo boyacense contra los ajedrezados se remonta a febrero de 2018. El día 11 de ese mes, el Rey de Corazones venció 1-2 a Chicó, con anotaciones de Jesús Murillo y Andrés Ricaurte —este gol fue en el tiempo añadido—. Por los tunjanos descontó Jhon Misael Riascos.

Para este compromiso, el técnico Amaranto Perea no convocó a Juan Fernando Quintero y eligió el siguiente once titular: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; Halam Loboa, Baldomero Perlaza, Agustín Martegani; John Montaño, Kéiner Klinger y Jeison Medina.

Tampoco está Jackson Martínez, quien recién se incorporó al club.

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