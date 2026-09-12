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En vivo | Sin Juanfer ni Jackson, el DIM ya tiene los titulares para enfrentar al Chicó

El DIM visita al Chicó con una racha de ocho años sin ganar por Liga en suelo boyacense y sin Juan Fernando Quintero ni Jackson Martínez.

  • DIM visita a Chicó por la fecha 10 de la Liga BetPlay-2. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    DIM visita a Chicó por la fecha 10 de la Liga BetPlay-2. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 33 minutos
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DIM visita al Chicó por la fecha 10 de la Liga BetPlay-2. Para el Poderoso, esta plaza ha sido complicada en los últimos años: lleva ocho años sin ganar un partido por Liga.

Es cierto que, en los cuartos de final de la Copa BetPlay de 2024, se impuso 1-4. Sin embargo, por decisión de Dimayor, ese juego no aparece en los registros, ya que Chicó demandó por el aplazamiento del partido debido a que el plantel rojo no logró llegar desde Duitama a Tunja por un paro campesino, y ganó 3-0.

Así que la última victoria oficial del cuadro antioqueño en suelo boyacense contra los ajedrezados se remonta a febrero de 2018. El día 11 de ese mes, el Rey de Corazones venció 1-2 a Chicó, con anotaciones de Jesús Murillo y Andrés Ricaurte —este gol fue en el tiempo añadido—. Por los tunjanos descontó Jhon Misael Riascos.

Para este compromiso, el técnico Amaranto Perea no convocó a Juan Fernando Quintero y eligió el siguiente once titular: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; Halam Loboa, Baldomero Perlaza, Agustín Martegani; John Montaño, Kéiner Klinger y Jeison Medina.

Tampoco está Jackson Martínez, quien recién se incorporó al club.

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