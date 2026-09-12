Colombia entre las 16 mejores del Mundial Femenino sub-20 y va por liderato contra Corea ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Tras los resultados en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 femenina de este sábado, la Selección Colombia puso su nombre entre las 16 mejores selecciones del torneo, pues los cuatro puntos que suma hasta el momento le aseguran, como mínimo, un lugar entre las cuatro mejores terceras que se clasificarán. “Las dirigidas por Carlos Paniagua debutaron con una victoria 3-1 frente a Costa Rica y posteriormente igualaron 0-0 ante Portugal. Estos resultados le permiten a ‘La Sele’ garantizar uno de los cuatro cupos disponibles para las mejores terceras de la fase de grupos, independientemente del resultado de su último encuentro”, explicó la Federación Colombiana de Fútbol.

Pero para las criollas esto no basta: quieren ser las primeras del grupo E. Para conseguir el liderato, deben vencer este sábado 12 de septiembre a las actuales campeonas de la competición, Corea del Norte. Las dirigidas por Ri Song-ho ganaron en sus dos anteriores salidas contra Portugal (2-0) y Costa Rica (4-0). Sin duda, Corea del Norte es el rival a vencer para las jugadoras de Paniagua, pero que tienen el fútbol para soñar con el triunfo, al menos desde el juego, parece ser así. Colombia fue superior a Portugal en el anterior partido; sin embargo, los postes y una noche de inspiración de Nair Pina, arquera lusa, impidieron el liderato compartido entre las cafeteras y las asiáticas.

Las claves del partido

Las criollas están obligadas a modificar su defensa por la tarjeta roja que vio la lateral por el costado izquierdo, Lina Arboleda. Independientemente de quién la reemplace, desarmar la contención atrás puede ser algo provechoso para el rival. En ofensiva, el regreso de una jugadora como Mariana Mosquera le brindará al equipo más movilidad, pues en el último partido la creación se vio afectada con su ausencia. También será clave la dupla de ataque entre Valerin Loboa y Maithé López, ya que ambas se complementan. Eso sí, urge mejorar la definición de cara al arco. Por el lado de Corea, las dos delanteras, Choe Yon y Kang Ryu Mi, suman dos goles cada una. El partido se jugará este sábado 12 de septiembre a las 11:00 a. m. y tendrá transmisión de Caracol TV, Ditu y RCN Televisión. Lea también: Daniel Muñoz fue la figura en el primer triunfo de la temporada para el Nottingham Forest; Solís jugó con Birmingham