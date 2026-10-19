Chocó recibió nueve ambulancias y el Gobierno anunció hospitales en 11 municipios y uno de tercer nivel

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la llegada de nueve ambulancias al Chocó, como parte de las medidas del Gobierno nacional para fortalecer la atención en salud en el departamento. Los vehículos, financiados por el Ministerio de Salud y Protección Social con recursos del Presupuesto General de la Nación, serán distribuidos en nueve municipios. El mandatario también informó que avanzan proyectos para construir o fortalecer hospitales de primer y segundo nivel en 11 municipios y uno de tercer nivel para el departamento, con el propósito de ampliar la capacidad de atención médica.

El jefe de Estado confirmó la entrega a través de su cuenta oficial de X, donde publicó imágenes de los vehículos y señaló que la adquisición se realizó con recursos de vigencias anteriores. “¡Como se lo prometí al Chocó, estamos cumpliendo con hechos y no con palabras!”, escribió De la Espriella. En la misma publicación, indicó que las ambulancias llegan “para fortalecer la atención en salud de nuestros compatriotas chocoanos”. El mandatario agregó que la entrega hace parte de un plan más amplio para mejorar los servicios médicos en el territorio. “Pero esto no termina aquí. Bajo mi gobierno y con el liderazgo de la ministra de Salud, Ana María Vesga, avanzamos en el fortalecimiento de la red hospitalaria”, manifestó.

¿En qué municipios del Chocó estarán las nuevas ambulancias?

De acuerdo con la Gobernación del Chocó, los nueve vehículos serán destinados a los municipios de Bagadó, Bahía Solano, Carmen del Darién, El Cantón de San Pablo, Medio San Juan, Nuevo Belén de Bajirá, San José del Palmar, El Litoral del San Juan y Unión Panamericana. La inversión total del proyecto asciende a $2.784.705.882,39, con un costo aproximado de $309,4 millones por ambulancia. La Gobernación estima que la dotación tendrá impacto en una población de 534.826 habitantes. Los vehículos corresponden a unidades de Transporte Asistencial Básico (TAB), destinadas al traslado de pacientes que necesitan atención y vigilancia durante el recorrido, pero que no requieren necesariamente los equipos especializados de una ambulancia medicalizada. Cada automotor cuenta con motor diésel, transmisión mecánica y tracción 4x4, características previstas para facilitar el desplazamiento por zonas rurales y vías de difícil acceso. Las unidades permitirán transportar pacientes hacia centros de referencia de mediana complejidad, entre ellos el Hospital Departamental San Francisco de Asís, ubicado en Quibdó.

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La falta de ambulancias ha afectado los traslados de pacientes

La Gobernación del Chocó informó que la disponibilidad limitada y el deterioro de los vehículos existentes han dificultado la atención de emergencias y las remisiones hacia centros asistenciales. Según el balance presentado por la administración departamental, esta situación ha incrementado hasta en un 80 % las remisiones y los traslados afectados por la falta de ambulancias en condiciones adecuadas. Las dificultades de movilidad representan un obstáculo para las personas que viven en zonas apartadas, donde los desplazamientos hacia instituciones de mayor complejidad pueden tomar tiempo y generar costos adicionales para las familias. La falta de transporte asistencial también puede retrasar la atención y aumentar los riesgos para pacientes que necesitan valoración médica oportuna. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba se refirió a las dificultades que enfrentó la adquisición de los vehículos, relacionadas con su disponibilidad en el país. “Junto con el ministerio hicimos un cambio para lograr llegar lo antes posible y finalmente se logró”, afirmó. La mandataria también mencionó las expectativas de la región frente a los proyectos de infraestructura hospitalaria: “los hospitales con los que soñamos en el primer nivel y en el segundo nivel”.

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Gobierno anunció hospitales de primer, segundo y tercer nivel

Además de la entrega de las ambulancias, el Gobierno nacional anunció proyectos para desarrollar o fortalecer centros asistenciales de primer y segundo nivel en 11 municipios, así como la construcción de un hospital de tercer nivel para el departamento. Estos servicios se diferencian por la complejidad de la atención que ofrecen: Primer nivel: comprende servicios básicos, como consulta médica general, atención primaria, urgencias de baja complejidad y partos de bajo riesgo. Segundo nivel: incluye especialidades médicas y procedimientos de complejidad intermedia, como pediatría, ginecología y cirugía general. Tercer nivel: concentra servicios especializados de alta complejidad, como unidades de cuidados intensivos y atención por subespecialistas. El anuncio apunta a ampliar la capacidad de respuesta de la red pública de salud del Chocó y reducir las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a servicios especializados fuera de sus municipios. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha precisado cuáles serán los 11 municipios beneficiados con los proyectos de primer y segundo nivel, dónde estará ubicado el hospital de tercer nivel, cuánto costarán las obras ni en qué fechas comenzarían y terminarían. Según la información divulgada por la Presidencia, las iniciativas avanzan bajo la orientación del Ministerio de Salud y Protección Social. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “¡El Chocó no puede seguir condenado al abandono! Mi compromiso es que sus habitantes tengan acceso a una salud digna, oportuna y de calidad”, afirmó el presidente. La entrega de las ambulancias representa una de las acciones anunciadas para mejorar el transporte asistencial en el departamento. El alcance del plan de infraestructura hospitalaria dependerá de la definición de los proyectos, sus fuentes de financiación y los plazos de ejecución que establezca el Gobierno nacional.

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