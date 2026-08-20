Cinco hermanos perdieron a su madre por el terremoto en Chocó y están sin techo: “tenemos que estar corriendo las camas de aquí para allá”

Cinco hermanos perdieron a su madre en Quibdó, Chocó, a pocos días de que el terremoto de 7,4 la dejara herida en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Francisco de Asís. La hermana mayor, que acaba de cumplir 18 años, tendrá que encargarse de ellos.

Según informó Noticias Caracol, los hermanos ya han recibido algunos apoyos en cuanto a ropa y alimentos, pero lo que más necesitan es cubrir su vivienda, ya que también la perdieron. Aunque una vecina les prestó un lugar, el techo está a punto de caerse.

“La hemos pasado muy mal, primero por la pérdida de mi mamá, que estaba muy grave en el hospital”, contó Heidy Rojas, la mayor de los hermanos.

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Luego, habló de lo que han tenido que pasar en el lugar donde se están quedando; sobre todo, por el clima. “Y (lo hemos pasado mal) por lo de la casa. Todos estos días ha estado lloviendo, nos mojamos, tenemos que estar corriendo las camas de aquí para allá”, añadió.

Y habló de sus hermanos menores, por quienes está respondiendo. “El menor tiene nueve años, la otra tiene diez, la que sigue tiene trece, la otra tiene quince. Yo estoy cumpliendo dieciocho años hoy”, dijo Heidy.

Además, quiere estudiar para poder ayudar a sus hermanos. “Yo quiero ingresar a un plantel educativo, como el Sena o la universidad, para yo generar ingresos a mi familia o mis hermanitos ahora que mi mamá ya no está con nosotros, para que por favor nos ayuden”.

El medio de noticias informó que los hermanos ya recibieron la primera visita del ICBF (Bienestar Familiar).