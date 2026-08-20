Día clave para Ricardo Roa y Juliana Guerrero: este jueves la Fiscalía los acusa por casos de presunta corrupción

Juliana Guerrero y Ricardo Roa fueron dos fichas claves del Gobierno de Gustavo Petro. Tanto que, a hoy, con procesos penales iniciados y avanzando con celeridad, el expresidente sigue tirando dardos en su defensa. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no ha desistido de las acusaciones formales. Hoy, jueves 20 de agosto, presentará los escritos contra ambos. La audiencia de Guerrero está programada para las 10:00 a. m. ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá. La de Roa está programada a las 12 del mediodía ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá. Pero, ¿cuáles son sus procesos judiciales? Conozca: Exclusivo | “Hasta 20 millones cada uno”: así funcionaría la ‘fábrica’ de títulos exprés en la U. San José

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Ricardo Roa: ¿y ese apartamento?

En el caso de Roa, deberá enfrentar un juicio por la compra de un apartamento que adquirió cuando ya había sido nombrado director de Ecopetrol. Y es que, según el ente acusador, Roa compró aquel inmueble en una zona exclusiva de Bogotá (Chicó, al norte) por 34% menos de lo que vale. De hecho, la diferencia con el precio real fue de aproximadamente $927 millones. Pero no solo el precio habría sido favorable. La Fiscalía aseguró que también hubo condiciones de pago ventajosas, lo que representó un beneficio para Roa dentro de esa negociación privada con Mancera. Además, mientras el valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones, Roa terminó comprándolo por $1.800 millones. Pero, ¿por qué eso levantó sospechas? Según el ente acusador, todo gira alrededor de la relación entre Roa y el empresario Juan Mancera, a quien la Fiscalía describe como una persona cercana al entonces presidente de Ecopetrol (Roa). De acuerdo con la Fiscalía, Roa y Mancera hicieron un negocio para la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá. En contexto: Ricardo Roa será imputado este miércoles por lío en la compra de lujoso apartamento Para la Fiscalía, ese negocio inmobiliario no estaría aislado. Según la imputación, Roa habría ejercido presión indebida sobre el presidente de la petrolera estatal Hocol, filial de Ecopetrol, en decisiones relacionadas con un proyecto de regasificación. La hipótesis del ente investigador es que esa intervención buscaba favorecer los intereses del empresario Mancera, la misma persona que posteriormente le vendió el apartamento a Roa con ese descuento. La negociación habría ocurrido previo a la llegada de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol. Con base en esos hechos, la Fiscalía imputó el delito de tráfico de influencias a Roa.

Los otros procesos judiciales de Roa y Guerrero

Roa tiene otro proceso en la Fiscalía relacionado con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022 (que dirigió). De acuerdo con la Fiscalía, la campaña Petro Presidente 2022, de la que Ricardo Roa era gerente, habría incurrido en varias irregularidades relacionadas con el manejo y reporte de sus gastos. Según el ente acusador, se habrían modificado u ocultado facturas. Roa no aceptó el delito de violación de topes electorales que le imputó la Fiscalía en mayo de este año. La acusación se sustentó, entre otros elementos, en dos informes presentados por la propia campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los que el organismo encontró presuntas irregularidades. En el caso de Guerrero, el 27 de julio de este año, la Fiscalía puso la lupa sobre la presunta red de gestión de contratos que tejió Juliana Guerrero en el gobierno de Gustavo Petro. La investigación busca establecer si ella y su hermana, Verónica Guerrero, incurrieron en irregularidades al, presuntamente, cobrar comisiones a “empresarios” a cambio de gestionar contratos con entidades del Estado. Fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que, como parte de las diligencias, la Policía Judicial del ente investigador adelanta actuaciones que serían asumidas por la Dirección Especializada contra la Corrupción. Le puede interesar: Petro reacciona a investigación sobre presunta red de influencias de Juliana Guerrero y su hermana: “Si recibieron dinero deben devolverlo” Todo esto después de que la revista Semana revelara lo que sería el “modus operandi” de la red, que contemplaba el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo de $200 millones para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos que supuestamente iban a ser adjudicados a favor de esos “empresarios” en Norte de Santander, Cesar y Santander. Las hermanas Guerrero habrían ejercido influencia ante entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Si bien Juliana Guerrero aseguró que supuestamente “nunca” se había “reunido con supuestos empresarios para gestionar contratos” y que desde hace más de un año “no tiene vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional”, lo cierto es que su última aparición pública registrada en la Universidad Popular del Cesar ocurrió el 21 de abril de 2026, durante el acto de posesión del rector Guillermo Echavarría Gil. De hecho, para el momento del inicio del proceso judicial, aún figuraba como representante del Gobierno ante el consejo directivo de esa institución educativa. Su renuncia llegó el mismo día en el que la Fiscalía puso la lupa sobre ella y su hermana. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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