Video | Sociedad cafetera en España: Cucho Hernández marcó golazo con asistencia de Nélson Deossa

La dupla colombiana del Betis español brilló en pleno este fin de semana. El atacante risaraldense Juan Camilo “El Cucho Hernández, anotó el único gol de su equipo en el empate a un tanto contra el Deportivo de La Coruña en el mítico estadio Riazor.
El atacante colombiano, que estuvo en el Mundial de Norteamérica con el seleccionado nacional, marcó el primer tanto del encuentro cuando iban 43 minutos del primer tiempo del encuentro contra uno de los clubes que mejor se reforzó para competir en la liga española esta temporada.