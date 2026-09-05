¡Ojo este domingo! No habrá ciclovía en Medellín y estas son las vías cerradas por la Maratón

Los voceros del Inder Medellín confirmaron que este domingo, 6 de septiembre no se realizará la ciclovía en las zonas de Estadio y El Poblado, con el fin de facilitar la movilidad de las personas, ya que hay varios tramos de la ciudad que estarán cerrados por la Maratón Medellín, en las distancias de 10, 21 y 42 kilómetros.
“Este domingo se cancelan los trayectos de El Poblado y Estadio de la ciclovía”, dice el comunicado, aduciendo también que lo hacen por el desmontaje del concierto de Arcángel, en el estadio Atanasio Girardot.
Las demás ofertas de la entidad durante el fin de semana se prestarán de manera normal en sus horarios habituales.