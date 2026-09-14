Cien años de Soledad se podrá ver en cine este miércoles en Medellín

Cien años de soledad, uno de los más ambiciosos proyectos que Netflix ha realizado en América Latina, llegará a las salas de cine para proyectar el último de los 16 capítulos de la serie, seguido de un conversatorio con Laura Mora, directora de la serie, y Natalia Santa, jefa de guionistas.

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Este cierre especial de la serie representa un hito cultural que Netflix y Proimágenes Colombia, el fondo de promoción cinematográfica del país, consideran que merece vivirse y conversarse en comunidad.

“Queremos que los colombianos sientan la magia de Macondo con el desenlace de la serie en la pantalla grande, que lo podamos vivir en comunidad, celebrar juntos todo el talento creativo colombiano que ha estado a la altura de las producciones más ambiciosas del planeta y compartir este orgullo nacional que hoy es realidad también gracias al sistema de incentivos que tenemos”, dijo Claudia Triana, directora general de Proimágenes Colombia.

Estas funciones buscan que el público viva y sienta en comunidad el desenlace de la familia Buendía, tal como ocurrió con la novela desde su publicación.

Sobre esto, Ricardo Cantor Bossa, director de la Cinemateca de Bogotá, comentó: “Los creadores audiovisuales colombianos dotan de sensibilidad, habilidad técnica y pensamiento crítico a narraciones en el cine, las series y el audiovisual instalativo, inmersivo e interactivo. El equipo de trabajo de Cien años de soledad ha enriquecido la calidad artística y resaltado la conciencia política y reflexión social de la obra cumbre de Gabriel García Márquez. Los actores y las actrices colombianas que participan en esta adaptación, y la dirección de Laura y Carlos Morenos sobresalen en la construcción del universo macondiano”.

“Tanto Laura como Natalia son dos realizadoras con carreras consolidadas en el audiovisual colombiano y cuyas películas se han caracterizado por la fuerza de sus personajes, la intensidad de sus historias y por tener contextos muy colombianos y al mismo tiempo con carácter universal. Mismas características que han envuelto toda la obra de Gabo y en especial esta, la que es para muchos la novela colombiana por excelencia. Así que tenerlas a ambas en el Teatro MAMM para conversar y dialogar sobre la impresionante empresa que fue adaptar esta obra es un privilegio pocas veces repetido”, afirmó Sebastián Betancur Ochoa, programador de cine del MAMM.

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Se han confirmado dos funciones, comenzando el lunes, 14 de septiembre, en la Cinemateca de Bogotá (Carrera 3 #19-10) a las 6:30 de la tarde. Dos días más tarde, el miércoles 16 de septiembre, la cita será en el MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín, carrera 44 #19A-100, Ciudad del Río) a las 6:30 de la tarde.