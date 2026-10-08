¡Pilas! Por concierto de electrónica habrá cierres viales desde este jueves en Medellín

Varias vías de Medellín estarán cerradas desde este jueves y hasta el próximo martes por cuenta de varios eventos que se realizarán en la ciudad.
Así lo informó la Secretaría de Movilidad de Medellín, que invitó a la ciudadanía a preparar sus recorridos con anticipación.
El primer cierre importante arrancará este mismo jueves 8 de octubre a las 10:00 de la noche en varias vías cercanas al estadio Atanasio Girardot, en donde este fin de semana se realizará el festival de música electrónica EDC.
Le puede interesar: Cierres viales al sur de Itagüí causaron tremendos trancones, ¿qué pasó?
Los cierres incluyen un tramo de la carrera 70, comprendido entre las calles 49 B y 48; un tramo de la calle Pichincha (48), entre las carreras 70 y 73; y otro tramo de la carrera 72, entre la calle 48 y la carrera 74.