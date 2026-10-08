¡Pilas! Por concierto de electrónica habrá cierres viales desde este jueves en Medellín

Varias vías de Medellín estarán cerradas desde este jueves y hasta el próximo martes por cuenta de varios eventos que se realizarán en la ciudad. Así lo informó la Secretaría de Movilidad de Medellín, que invitó a la ciudadanía a preparar sus recorridos con anticipación. El primer cierre importante arrancará este mismo jueves 8 de octubre a las 10:00 de la noche en varias vías cercanas al estadio Atanasio Girardot, en donde este fin de semana se realizará el festival de música electrónica EDC. Le puede interesar: Cierres viales al sur de Itagüí causaron tremendos trancones, ¿qué pasó? Los cierres incluyen un tramo de la carrera 70, comprendido entre las calles 49 B y 48; un tramo de la calle Pichincha (48), entre las carreras 70 y 73; y otro tramo de la carrera 72, entre la calle 48 y la carrera 74.

Debido a que estas restricciones son necesarias para el montaje de equipos que se utilizarán en el espectáculo, las mismas estarán vigentes desde la noche de este jueves hasta las 2:00 de la tarde del próximo 12 de octubre. Los cierres por este festival de música electrónica no se limitan a esas vías. Movilidad también anticipó que en la calle Colombia (50) habrá un cierre parcial en la calzada ubicada en el costado sur, en el sentido occidente - oriente, en el tramo comprendido entre las carreras 70 y 73. Siga leyendo: Hospitales de Medellín están “desbordados” por pacientes del Soat; ya hay respuesta de la aseguradora Dicho cierre arrancará también este jueves y se extenderá hasta el martes, cada día, desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la mañana. A propósito del concierto, la Secretaría de Movilidad informó que para facilitar la salida de los asistentes se habilitarán dos acopios de taxis. Uno en la estación Estadio del metro y otro en el centro comercial Obelisco.