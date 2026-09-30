Buena noticia en la autopista 4G al Suroeste antioqueño: abren doble calzada continua hasta este municipio

La concesionaria Covipacífico anunció que ya lograron culminar las obras de estabilización en el sector El Líbano, en Titiribí, suroeste antioqueño, que incluyeron la ampliación en 51 metros del túnel falso de la Autopista Conexión Pacífico 1. Según la empresa, los trabajos duraron 14 meses y la vía no tuvo que cerrarse en ningún momento. El tramo intervenido conecta los intercambiadores de Camilo C y Titiribí, específicamente entre el túnel de Amagá y el intercambio vial de Titiribí, un paso obligado para quienes viajan entre el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño. Desde esa autopista también se accede a municipios como Fredonia, Jericó, Támesis, Ciudad Bolívar y Andes, y al suroccidente del país. La ampliación del túnel no estaba contemplada en el contrato original. La concesionaria la ejecutó como obra adicional, luego de que el comportamiento del terreno en ese sector durante 2025 mostrara condiciones geotécnicas críticas. Esto obligó a replantear la ingeniería del sitio y por esto se hizo la ampliación del túnel falso. Entérese: Este jueves se sabe si habrá cierre en Las Areneras de Amagá ¿Cómo se dirimirá el asunto? Para entender mejor esto, un túnel falso es una estructura que se construye sobre una vía a cielo abierto para proteger el paso vehicular de derrumbes, rocas o deslizamientos de tierra. En vez de perforar la montaña por dentro, se pone un techo resistente; por esto se llama así. Según las cifras entregadas por la empresa, la intervención requirió 4.421 toneladas de acero, 12.323 metros cúbicos de concreto, 400 anclajes y 15.412 metros lineales de perforación. En total participaron 1.054 trabajadores durante los 14 meses de ejecución.

Circulación continua con un by-pass

Mientras avanzaban los estudios y las obras, Covipacífico habilitó una conexión provisional, o by-pass, que permitió el paso permanente de vehículos. La empresa explicó que cerrar la vía no era viable, pues se trata de un tramo por el que transitan miles de usuarios a diario. ”Nuestro principal objetivo fue proteger a los usuarios y garantizar la movilidad durante todo el proceso constructivo”, afirmó Mauricio Millán Drews, gerente general de Covipacífico. Agregó que la obra responde a los desafíos de una infraestructura ubicada en un terreno con condiciones geotécnicas complejas. Con la finalización de los trabajos, la concesionaria retoma las actividades regulares de operación y mantenimiento del corredor y asegura que la doble calzada en ese tramo queda garantizada.

Un corredor clave para el Suroeste

La Autopista Conexión Pacífico 1 hace parte del programa Autopistas para la Prosperidad, hoy llamado Vías para la Equidad, impulsado por el Gobierno Nacional mediante concesiones de cuarta generación (4G). Antes de su construcción, el viaje entre Medellín y el Suroeste se hacía por carreteras estrechas, con curvas pronunciadas y sin doble calzada, lo que hacía el trayecto lento y riesgoso. Según la concesionaria, la entrada en operación de los tramos del corredor redujo los tiempos de viaje y mejoró la seguridad vial para transportadores de carga, turistas y habitantes. La vía también es importante para la economía cafetera: municipios como Andes, Jardín y Ciudad Bolívar, que necesitan llevar su producción con rapidez a Medellín y a los puertos del Pacífico, encuentran en esta obra un impulso para sus economías. Esta zona es conocida por los movimientos de tierra y los deslizamientos, que son riesgos permanentes en las vías de Antioquia, un departamento montañoso con altas precipitaciones y pendientes pronunciadas en sí. En este caso, según afirmó la concesionaria, optaron por detectar el comportamiento del terreno y ejecutar una solución de fondo sin interrumpir la vía, en lugar de esperar una emergencia que obligara a un cierre abrupto. La finalización en El Líbano contrasta con lo que ocurre en otros puntos del corredor. Pacífico 1 es una de las vías de 4G que más espera Antioquia, y su culminación ha estado rodeada de tensiones entre la Gobernación, la concesionaria y el Gobierno Nacional. Lea más: Listo el tramo entre Camilo C y Titiribí de Pacífico 1: ¿qué obras están pendientes? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas