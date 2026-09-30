Buena noticia en la autopista 4G al Suroeste antioqueño: abren doble calzada continua hasta este municipio

La concesionaria Covipacífico anunció que ya lograron culminar las obras de estabilización en el sector El Líbano, en Titiribí, suroeste antioqueño, que incluyeron la ampliación en 51 metros del túnel falso de la Autopista Conexión Pacífico 1. Según la empresa, los trabajos duraron 14 meses y la vía no tuvo que cerrarse en ningún momento.
El tramo intervenido conecta los intercambiadores de Camilo C y Titiribí, específicamente entre el túnel de Amagá y el intercambio vial de Titiribí, un paso obligado para quienes viajan entre el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño. Desde esa autopista también se accede a municipios como Fredonia, Jericó, Támesis, Ciudad Bolívar y Andes, y al suroccidente del país.
La ampliación del túnel no estaba contemplada en el contrato original. La concesionaria la ejecutó como obra adicional, luego de que el comportamiento del terreno en ese sector durante 2025 mostrara condiciones geotécnicas críticas. Esto obligó a replantear la ingeniería del sitio y por esto se hizo la ampliación del túnel falso.
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Para entender mejor esto, un túnel falso es una estructura que se construye sobre una vía a cielo abierto para proteger el paso vehicular de derrumbes, rocas o deslizamientos de tierra. En vez de perforar la montaña por dentro, se pone un techo resistente; por esto se llama así.
Según las cifras entregadas por la empresa, la intervención requirió 4.421 toneladas de acero, 12.323 metros cúbicos de concreto, 400 anclajes y 15.412 metros lineales de perforación. En total participaron 1.054 trabajadores durante los 14 meses de ejecución.