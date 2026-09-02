¡Prepárese! Estos son los cierres viales del fin de semana por la Maratón de Medellín

Con la apertura de la feria Exporunners este viernes en Plaza Mayor, se da inicio a la programación de la Maratón de Medellín, evento que comprende las competencias del sábado y el domingo en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, y que cuenta con 30.000 corredores inscritos en representación de 51 países.
Debido al desarrollo de las pruebas, la ciudad registrará cierres de vías durante todo el fin de semana, por lo que las autoridades recomendaron planear con anticipación las rutas alternas.
Para la competencia del sábado, los 5 kilómetros, los cierres arrancarán a las 6:00 a.m. en la carrera 51-Bolívar (calzada occidental), la carrera 48-Industriales y la Avenida 33 entre la carrera 51 y la 55. Habrá restricción hasta las 8:00 a.m.