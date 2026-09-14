Ciberbullying y delitos sexuales informáticos: este año van 199 casos en colegios de Medellín

Las violencias que enfrentan los estudiantes de Medellín ya no se quedan únicamente dentro de las aulas. Las redes sociales, las plataformas digitales y las aplicaciones de mensajería también se han convertido en escenarios donde niñas, niños y adolescentes pueden quedar expuestos a acoso, explotación y otras formas de violencia. La dimensión de esta problemática quedó reflejada en un dato reportado por la Secretaría de Educación de Medellín. En lo corrido de 2026 se han registrado 199 atenciones relacionadas con violencias en entornos digitales en 100 instituciones educativas de la ciudad. De ese total, 85 atenciones corresponden a situaciones de ciberbullying y 144 están relacionadas con delitos sexuales informáticos. Las cifras no deben sumarse como si se tratara de 229 casos independientes, pues una misma situación puede involucrar simultáneamente ambas categorías. Lea más: 27 colegios de Bogotá suspenderán uso de celulares el jornada escolar, ¿se extenderá medida a Medellín? El dato encendió las alertas sobre una realidad que las autoridades buscan enfrentar mediante acciones de prevención y formación para que los estudiantes puedan identificar los riesgos antes de convertirse en víctimas.

Medellín lleva capacitación a los colegios

Como parte de esa estrategia, la Alcaldía de Medellín adelanta una campaña de sensibilización dirigida a estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo, con el propósito de fortalecer sus herramientas para reconocer y prevenir violencias sexuales en internet. La iniciativa es liderada por la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, en coordinación con la Policía de Turismo y las secretarías de Inclusión Social y Mujeres. Hasta ahora, el programa ha llegado a nueve instituciones educativas ubicadas en sectores como Santa Cruz, El Poblado, Aranjuez y Buenos Aires, donde 517 estudiantes han recibido formación sobre los riesgos que pueden encontrar en los entornos digitales. La meta de la Administración Distrital es ampliar el alcance de la estrategia durante lo que resta de 2026 y llegar a 20 instituciones educativas y más de 1.000 estudiantes sensibilizados.

La campaña está dirigida a jóvenes que cursan media técnica laboral relacionada con viajes, turismo y eventos. La intención es que quienes próximamente puedan incorporarse a actividades de esa industria conozcan desde las aulas las situaciones de riesgo que pueden afectar a menores de edad y sepan cómo actuar frente a ellas.

Grooming, sextorsión y otras formas de captación

Durante las jornadas, los estudiantes reciben información para reconocer diferentes modalidades de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en internet. Uno de los temas abordados es el uso de plataformas de videollamada o videochat para explotar sexualmente a menores. También se explican las estrategias mediante las cuales delincuentes utilizan páginas web y redes sociales para establecer contacto con sus víctimas para, después, intentar concretar encuentros presenciales. Además, la capacitación incluye conceptos como grooming y sextorsión, además de riesgos relacionados con la pornografía infantil, la trata de personas y otras conductas que vulneran los derechos de los menores. La intención es que los jóvenes puedan detectar señales que en muchas ocasiones pasan inadvertidas: perfiles desconocidos que buscan establecer rápidamente una relación de confianza, solicitudes de fotografías o videos íntimos, amenazas para evitar que una conversación sea revelada o invitaciones a encuentros fuera de internet. El programa también busca desmontar ideas equivocadas que pueden terminar normalizando o minimizando este tipo de delitos.

El objetivo es que los estudiantes sepan cuándo pedir ayuda

La Alcaldía señala que conocer las rutas de atención puede ser determinante para que una víctima o una persona que presencie una situación de riesgo pueda buscar ayuda rápidamente. Para ello, está la línea 122 (Fiscalía General de la Nación), la línea de WhatsApp del CAI Virtual 323 273 3411 (Centro Cibernético de la Policía Nacional), y la línea 141 (ICBF). Entérese: ¡Preocupante! Uno de cada seis niños entre 11 y 15 años es acosado en internet Por su parte, la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta, señaló que llevar estas discusiones a las aulas es una forma de entregar herramientas concretas a los estudiantes para reconocer los riesgos y denunciar las violencias sexuales a las que pueden estar expuestos en internet. La funcionaria también relacionó esta estrategia con el propósito de proteger a los menores frente a delitos asociados con la explotación sexual comercial en el contexto de viajes y turismo, de manera que el crecimiento de esta actividad en Medellín no termine generando escenarios de vulneración de derechos.

¿Qué está haciendo Educación frente a los casos?

La Secretaría de Educación de Medellín, a través del programa Escuela Entorno Protector, trabaja con las comunidades educativas cuando aparecen situaciones de violencia en entornos digitales. El acompañamiento comienza con la identificación de posibles riesgos y continúa con la orientación de cada caso. También contempla el fortalecimiento de los Comités Escolares de Convivencia y la activación o remisión de las rutas de protección que correspondan ante las entidades competentes. De esta manera, las instituciones educativas buscan tener mayores herramientas para reconocer señales de alerta y actuar antes de que una situación pueda escalar o generar nuevas afectaciones. Bloque de preguntas y respuestas: