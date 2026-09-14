Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¡Podio para Colombia en Silverstone!: Henry Cubides dejó la bandera en alto en la European Le Mans Series

La European Le Mans Series llegó al mítico circuito de Silverstone, allí el colombiano Henry Cubides se destacó en LMP3.

  • Henry Cubides (centro) es uno de los pilotos más prometedores del automovilismo colombiano. FOTO: Cortesía
    Henry Cubides (centro) es uno de los pilotos más prometedores del automovilismo colombiano. FOTO: Cortesía
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

El automovilismo colombiano sigue sumando buenas noticias tras la victoria en Italia hace una semana en F4 por parte de Salim Hanna, ahora se suma un nuevo podio en la temporada para el piloto del Inter Europol Competition, Henry Cubides. El piloto de 23 años de edad regresó a la senda de los puntos y las grandes clasificaciones en carrera de la European Le Mans Series esta temporada.

Después de lo que fue un resultado negativo con el décimo puesto en Spa Francorchamps, histórico circuito belga, ahora debía enfrentarse a otro de los míticos lugares del automovilismo como lo es Silverstone en Inglaterra. En la previa, la expectativa era mejorar la presentación e intentar subir posiciones de cara a la disputa de un lugar en el podio final de la competición, la cual culminará en Portugal.

A pesar de los problemas que presentó en carreras anteriores, en los entrenamientos y en la clasificación del pasado fin de semana, su prototipo Ligier JS P320 número 13, Cubides y sus compañeros, el británico Alex Bukhantsov y el taiwanés Chung Ting (Jimmy) Chun, sortearon los problemas y en carrera mostraron una mejor versión para terminar con 15 puntos vitales que los dejaron en el 3.º puesto de Silverstone y cuartos en la clasificación general de la LMP3.

“Nos llevamos un tercer puesto, la verdad con un poco de suerte porque el fin de semana no hemos estado con el ritmo de la punta. Medio lo esperábamos porque históricamente el equipo nunca fue competitivo aquí, pudimos desarrollar el carro y sacar un mejor resultado, pero no fue suficiente”, afirmó Cubides.

Henry no tuvo problema alguno en admitir que las cosas salieron mejor de lo esperado, pues, por mérito, el tercer puesto fue un gran premio. Esto es algo a destacar del criollo, no todos tienen la humildad de reconocer esto. Se le vio tranquilo y con ganas de correr el próximo mes en Portimão, lugar que en temporadas anteriores le brindó comodidad al Inter Europol Competition en la European Le Mans Series.

“Sí, tuvimos un podio, pero no sentí en verdad que lo merecíamos, aunque un podio es un podio. Hay que ver cómo nos va en Portimao en un mes, en una pista donde sí va rápido el equipo, así que, a buscar la victoria por allá”, culminó el bogotano.

¿Cómo quedaron en la tabla general?

A pesar de sumar quince puntos en Inglaterra, el equipo polaco con el colombiano Cubides a bordo aún se encuentra alejado de la punta, no así del podio general. El Inter Europol Competition suma 56 puntos en la cuarta casilla, a solo 3 del tercero, que es Rinaldi Racing con 59 unidades. El puntero del campeonato es CLX Motorsport con 84 puntos totales.

Lo próximo para Henry será en Portugal en las 4 horas de Portimão, las cuales están programadas para el fin de semana del 8 al 10 de octubre de 2026.

Lea también: Antonelli gana en el nuevo circuito de F1 de Madrid y es más líder que nunca

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué posición terminó Henry Cubides en las 4 Horas de Silverstone?
Henry Cubides y sus compañeros del Inter Europol Competition terminaron terceros en la categoría LMP3 de Silverstone, resultado con el que sumaron 15 puntos en la European Le Mans Series.
¿Cuántos puntos sumó Henry Cubides en Silverstone?
El equipo de Cubides sumó 15 puntos gracias al tercer puesto conseguido en Silverstone, un resultado importante después del décimo lugar obtenido previamente en Spa-Francorchamps.
¿En qué posición está Henry Cubides en la clasificación general de la LMP3?
El Inter Europol Competition ocupa actualmente el cuarto lugar de la clasificación general de LMP3 con 56 puntos, a solo tres unidades de Rinaldi Racing, que es tercero con 59.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos