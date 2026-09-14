“Millares de personas han sido sometidas ahí”: defensa de Sarabia sobre los polígrafos en los sótanos

Una vez finalizó la imputación de la Fiscalía contra la exembajadora Laura Sarabia por el caso del polígrafo a Marelbys Meza, el abogado Mario Iguarán, defensor de Sarabia, solicitó una serie de aclaraciones. Entre ellas, pidió explicar por qué la Fiscalía acusa a su cliente de ordenar el polígrafo a su extrabajadora, si, según él, este tipo de procedimiento era una práctica normal y recurrente en la Presidencia.

“En cuanto al delito de abuso de función pública, ahí quisiera que nos precisaran los hechos relevantes que le permiten hacer esa afirmación, porque, hasta donde sabemos, siempre ha existido una sala de polígrafo en la Presidencia de la República y han habido eventualidades de personas, sin número, pero yo creo que millares en la historia del país, de personas que las someten ahí, incluso eventos muy conocidos, que las han sometido a esa prueba de polígrafo ahí, en esa sala”, señaló el abogado.

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Iguarán cuestionó específicamente que la Fiscalía asegure que Sarabia conocía la supuesta ilegalidad de su actuación y pidió que se explique en qué elementos se basa esa conclusión.

“Quisiera que la Fiscalía nos precisara por qué esa afirmación, de que la doctora Laura Sarabia sabía que eso era ilícito. Eso respecto a la imputación que se hace de un supuesto abuso de funciones”, agregó.

Para la defensa, el hecho de que exista una sala de polígrafo en la Presidencia y que este tipo de pruebas se hayan realizado allí anteriormente es un elemento que debe ser explicado dentro de la investigación antes de concluir que Sarabia sabía que estaba actuando por fuera de sus funciones.

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La Fiscalía, por su parte, sostiene que Sarabia conocía las normas que establecían sus funciones y que sabía que no tenía facultades para ordenar la práctica del polígrafo a Marelbys Meza. Con base en esa tesis, le imputó el delito de abuso de función pública, además de constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.