Cilia Flores pide casa por cárcel en Estados Unidos antes de su juicio: alega tener problemas cardíacos

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, solicitó este miércoles ante una corte federal de Nueva York que se le permita esperar en prisión domiciliaria el juicio que enfrenta en Estados Unidos, debido a problemas cardíacos.
La defensa de Flores, de 69 años, presentó la petición ante el sistema judicial estadounidense y planteó que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York mientras continúa el proceso por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.