¡La NASA lo confirma! Ciudad de México se está hundiendo a ritmo acelerado

Ciudad de México enfrenta un problema estructural que avanza de forma silenciosa pero constante: el hundimiento de su suelo. Un nuevo sistema de observación satelital de la NASA está permitiendo medir con una precisión sin precedentes cómo se está hundiendo la capital mexicana, incluso casi en tiempo real, revelando una tendencia que preocupa a científicos y autoridades. De acuerdo con información difundida por la agencia espacial estadounidense, el satélite NISAR —desarrollado conjuntamente por la NASA y la agencia espacial india ISRO— ha detectado que algunas zonas de la ciudad se hundieron más de 2 centímetros por mes entre octubre de 2025 y enero de 2026. Este dato confirma no solo la persistencia del fenómeno, sino también su aceleración en ciertos sectores urbanos.

El lanzamiento de este satélite se realizó el 30 de julio de 2025 desde el centro espacial de Satish Dhawan, en India, como parte de una misión global enfocada en el monitoreo detallado de la superficie terrestre. Lea aquí: Así habría escapado la suegra de la exreina mexicana tras su asesinato Su objetivo es observar cambios en el terreno, desplazamientos de masas de hielo y transformaciones en ecosistemas, utilizando tecnología de alta resolución que permite detectar variaciones milimétricas. En el caso de la capital mexicana, la información satelital está ayudando a dimensionar con mayor claridad un problema conocido desde hace décadas.

Ciudad de México fue construida sobre lo que fue un antiguo lago, lo que la hace especialmente vulnerable a la compactación del suelo. A esto se suma un factor determinante: la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México explican que la extracción intensiva de agua para consumo urbano e industrial ha provocado que el subsuelo pierda soporte, lo que acelera el hundimiento progresivo de varias zonas del Valle de México. Este fenómeno no es homogéneo: algunas áreas se ven más afectadas que otras, dependiendo de la composición del terreno y del nivel de extracción de agua.