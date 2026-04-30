¡La NASA lo confirma! Ciudad de México se está hundiendo a ritmo acelerado

Ciudad de México enfrenta un problema estructural que avanza de forma silenciosa pero constante: el hundimiento de su suelo.
Un nuevo sistema de observación satelital de la NASA está permitiendo medir con una precisión sin precedentes cómo se está hundiendo la capital mexicana, incluso casi en tiempo real, revelando una tendencia que preocupa a científicos y autoridades.
De acuerdo con información difundida por la agencia espacial estadounidense, el satélite NISAR —desarrollado conjuntamente por la NASA y la agencia espacial india ISRO— ha detectado que algunas zonas de la ciudad se hundieron más de 2 centímetros por mes entre octubre de 2025 y enero de 2026.
Este dato confirma no solo la persistencia del fenómeno, sino también su aceleración en ciertos sectores urbanos.