Encuesta Guarumo: Cepeda se estanca en 38 % y pierde impulso; Paloma ganaría en segunda vuelta

Persona Jurídica que realizó la encuesta Guarumo y EcoAnalítica: Medición y conceptos económicos. - Persona Jurídica que la encomendó Guarumo y EcoAnalítica: Medición y conceptos económicos. - Fuente de Financiación Guarumo y EcoAnalítica: Medición y conceptos económicos. - Propósito del estudio Conocer la intención de voto de los colombianos por los candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República de Colombia. Encuesta presencial con muestreo probabilístico Elecciones Presidencia de la República 2026 - Universo representado Conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano (rural y urbano), con intención de votar en las elecciones que se realizarán en el año 2026. La población objetivo tiene cobertura del 99% del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar. La importancia o peso de las regiones es la siguiente: Bogotá: 17,7%; Caribe: 18,6%; Eje Cafetero: 17,9%; Pacífico: 16,2% y Sur-oriente: 29,6%. - Marco muestral El marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. En el diseño de la muestra también se tuvieron en cuenta las proyecciones de población al año 2026 publicadas por el DANE y la votación detallada en la contienda electoral del 29 de mayo de 2022 provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil. - Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales Muestreo probabilístico, estratificado y en cuatro etapas; en cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas. Las unidades estadísticas son municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La variable más importante de la estratificación estadística es la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del año 2022. La conformación de las regiones es la siguiente: Bogotá: Bogotá D.C.; Caribe: Archipiélago de San Andrés, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; Eje Cafetero: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Sur-oriente: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Tolima, Vaupés y Vichada. Mayor detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentran en el documento técnico disponible para consulta de los interesados. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. - Tamaño de la muestra Encuesta a 4.680 adultos con intención de votar en el año 2026, distribuidos en 74 municipios de Colombia. En regiones, el tamaño de muestra es, Bogotá: (664); Caribe: (1.086); Eje Cafetero: (1.017); Pacífico: (894) y Sur-oriente: (1.019). En ciudades, Bogotá: (664); Barranquilla: (577); Cali: (547) y Medellín: (570). - Margen de error de diseño y nivel de confianza El nivel de confianza global es de 95%. El margen de error de muestreo global es de 2,0%; Bogotá: 4,5%, Barranquilla: 4,8, Cali: 5,0% y Medellín: 4,8. - Técnica de recolección de datos Encuesta presencial en hogares. Se utilizaron tarjetones con fotografías de los candidatos como material de ayuda al encuestado. No hubo contraprestación al encuestado por responder la encuesta. No se realizaron procesos de imputación de datos. - Nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta Samuel José Yaya Rodríguez. - Temas concretos a los que se refiere Intención de voto por los candidatos a la Presidencia de Colombia y aprobación de los alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. - Texto literal de las preguntas formuladas y el orden en el que se realizaron Consultar el cuestionario utilizado en la encuesta. - Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó Candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Colombia y alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta. - Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó La encuesta se implementó en 74 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El operativo de campo se realizó del 22 al 29 de abril de 2026 - Municipios de la muestra Acacías, Agustín Codazzi, Aranzazu, Barranquilla, Belén, Bello, Betulia, Bogotá, D.C., Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Candelaria, Caparrapí, Cartagena de Indias, Caucasia, Chigorodó, Cogua, Cómbita, Curumaní, Dosquebradas, Duitama, El Carmen de Viboral, El Roble, Envigado, Florencia, Fundación, Funza, Gómez Plata, Guadalajara de Buga, Ibagué, La Cumbre, La Gloria, La Llanada, La Unión, Margarita, Medellín, Mistrató, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Pijao, Pital, Pitalito, Planadas, Pueblo Rico, Puerto Concordia, Puerto Libertador, Puerto Salgar, Puerto Tejada, Quibdó, Sabanalarga, Sahagún, Sampués, San José de Cúcuta, San José de Pare, San Pedro, San Vicente Ferrer, Santa Lucía, Santa María, Santa Rosa de Cabal, Santiago de Cali, Santo Domingo, Saravena, Sibaté, Simijaca, Soacha, Soledad, Tasco, Tausa, Tunja, Villa del Rosario, Villagarzón, Villavicencio. - Regiones de la muestra Bogotá: (664); Caribe: (1.086); Eje Cafetero: (1.017), Pacífico: (894). Sur-oriente: (1.019).