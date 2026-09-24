Claro destinó más de $80.000 millones para recuperar la estructura y servicios afectados por el terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto puso a prueba la capacidad de respuesta de las empresas que sostienen buena parte de la infraestructura crítica. Entre ellas estuvo Claro Colombia, que destinó más de $80.000 millones para recuperar infraestructura y servicios en las zonas afectadas.
Así lo reveló Rodrigo de Gusmão Ribeiro, presidente de Claro Colombia, durante la apertura del la 2° edición del Claro Tech Summit 2026, que se realiza este 24 y 25 de septiembre en Cartagena.
El ejecutivo explicó que la compañía activó desde el momento del sismo su sala de crisis y los protocolos de emergencia para evaluar los daños. En cuestión de horas, la empresa tenía un primer diagnóstico de la situación.
Según De Gusmão, 681 estaciones base de Claro resultaron afectadas, equivalentes a cerca de 5% de las estaciones de la compañía. Los problemas estuvieron relacionados principalmente con las fallas en el suministro de energía y los daños en postes y cableado ocasionados por el movimiento telúrico.
La compañía también identificó afectaciones para más de 2,1 millones de usuarios, entre ellos cerca de 1,8 millones de clientes prepago y más de 250.000 clientes corporativos.
Uno de los principales riesgos era que las estaciones contaban con baterías capaces de mantener la operación durante unas cinco o seis horas, pero las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico podían dejar sin servicio a las comunidades.
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