Esta es la nueva forma de comprar dólares digitales en Colombia desde la app de Claro

En un contexto económico donde el bolsillo de los ciudadanos no da tregua, surge una alianza que busca democratizar el acceso a las divisas.
La fintech Kravata ha lanzado oficialmente Kravata Go, una solución innovadora que permite a los colombianos comprar dólares digitales directamente desde la App Mi Claro.
Esta noticia llega en un momento de alta volatilidad de la moneda verde. Aunque la divisa inició, este lunes 2 de febrero, la semana a la baja, cotizándose sobre los $3.652,79 (una caída de $17,85 frente a la TRM de $3.670,47), la memoria del mercado no olvida cuando estaba por encima de los $4.000.
En los últimos cuatro años, Colombia ha enfrentado una inflación acumulada superior al 30%, y el precio del dólar ha vivido una montaña rusa con picos por encima de los $5.000 y valles por debajo de los $3.800.
