Esta es la nueva forma de comprar dólares digitales en Colombia desde la app de Claro

En un contexto económico donde el bolsillo de los ciudadanos no da tregua, surge una alianza que busca democratizar el acceso a las divisas. La fintech Kravata ha lanzado oficialmente Kravata Go, una solución innovadora que permite a los colombianos comprar dólares digitales directamente desde la App Mi Claro. Esta noticia llega en un momento de alta volatilidad de la moneda verde. Aunque la divisa inició, este lunes 2 de febrero, la semana a la baja, cotizándose sobre los $3.652,79 (una caída de $17,85 frente a la TRM de $3.670,47), la memoria del mercado no olvida cuando estaba por encima de los $4.000. En los últimos cuatro años, Colombia ha enfrentado una inflación acumulada superior al 30%, y el precio del dólar ha vivido una montaña rusa con picos por encima de los $5.000 y valles por debajo de los $3.800. Entérese: El dólar se desplomó $53 en Colombia y regresó a precios que no se veían desde junio de 2021: esta es la razón

¿Qué es Kravata Go y por qué llega a la App Mi Claro?

Para muchos, ahorrar en dólares significa ir a una casa de cambio, lidiar con efectivo, riesgos de seguridad o posibles billetes falsos. Felipe Montes, CEO de Kravata, explica que la meta es eliminar esas barreras. “Creemos que adquirir y mover dólares digitales debería ser tan fácil como mandar un mensaje. Queremos que cualquier persona, sin importar su nivel de bancarización, acceda a una moneda fuerte sin fricciones ni miedo”. Por su parte, Jaime Tole, director de Innovación y Producto de Claro Colombia, destacó que la inclusión de este “miniprograma” en su ecosistema busca facilitar la vida de los usuarios con servicios simples y sin complicaciones.

Paso a paso: Cómo usar Kravata Go para proteger sus finanzas

Si usted ya es usuario de Claro o quiere empezar a gestionar sus dólares digitales, el proceso es 100% digital. 1. Descarga y acceso: Ingrese a su tienda de aplicaciones (Android o iOS) y descargue o actualice la App Mi Claro. 2. Registro: Seleccione la opción “Personas”, complete sus datos y elija el servicio que tiene contratado. 3. Ubicación: Dentro de la app, vaya a la sección “Zona Comercial” y luego a “Créditos y finanzas”. Allí encontrará el acceso a Kravata Go. 4. Verificación: Realice un registro rápido que incluye validación de identidad (KYC) y monitoreo contra fraudes (AML), cumpliendo con estándares internacionales de seguridad. 5. Operación: Una vez verificado, podrá comprar dólares digitales en segundos y, próximamente, realizar pagos internacionales y obtener recompensas.

¿Por qué el precio del dólar en Colonbia baja hoy?