x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Esta es la nueva forma de comprar dólares digitales en Colombia desde la app de Claro

Los colombianos ya pueden adquirir dólares digitales de forma segura a través de la App Mi Claro y Kravata Go, facilitando el ahorro financiero.

  • 2.500 personas ya han descargado Kravata Go desde App Mi Claro. Y en App Mi Claro se registran 12 millones de accesos mensuales y 3 millones usándola frecuentemente. FOTO: Cortesía Claro.
    2.500 personas ya han descargado Kravata Go desde App Mi Claro. Y en App Mi Claro se registran 12 millones de accesos mensuales y 3 millones usándola frecuentemente. FOTO: Cortesía Claro.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 5 horas
bookmark

En un contexto económico donde el bolsillo de los ciudadanos no da tregua, surge una alianza que busca democratizar el acceso a las divisas.

La fintech Kravata ha lanzado oficialmente Kravata Go, una solución innovadora que permite a los colombianos comprar dólares digitales directamente desde la App Mi Claro.

Esta noticia llega en un momento de alta volatilidad de la moneda verde. Aunque la divisa inició, este lunes 2 de febrero, la semana a la baja, cotizándose sobre los $3.652,79 (una caída de $17,85 frente a la TRM de $3.670,47), la memoria del mercado no olvida cuando estaba por encima de los $4.000.

En los últimos cuatro años, Colombia ha enfrentado una inflación acumulada superior al 30%, y el precio del dólar ha vivido una montaña rusa con picos por encima de los $5.000 y valles por debajo de los $3.800.

Entérese: El dólar se desplomó $53 en Colombia y regresó a precios que no se veían desde junio de 2021: esta es la razón

¿Qué es Kravata Go y por qué llega a la App Mi Claro?

Para muchos, ahorrar en dólares significa ir a una casa de cambio, lidiar con efectivo, riesgos de seguridad o posibles billetes falsos.

Felipe Montes, CEO de Kravata, explica que la meta es eliminar esas barreras. “Creemos que adquirir y mover dólares digitales debería ser tan fácil como mandar un mensaje. Queremos que cualquier persona, sin importar su nivel de bancarización, acceda a una moneda fuerte sin fricciones ni miedo”.

Por su parte, Jaime Tole, director de Innovación y Producto de Claro Colombia, destacó que la inclusión de este “miniprograma” en su ecosistema busca facilitar la vida de los usuarios con servicios simples y sin complicaciones.

Conozca más: ¿Dónde rinde más el dólar en Colombia? Estos son los bancos, fintech y plataformas para ahorrar en dólares en 2026

Paso a paso: Cómo usar Kravata Go para proteger sus finanzas

Si usted ya es usuario de Claro o quiere empezar a gestionar sus dólares digitales, el proceso es 100% digital.

1. Descarga y acceso: Ingrese a su tienda de aplicaciones (Android o iOS) y descargue o actualice la App Mi Claro.

2. Registro: Seleccione la opción “Personas”, complete sus datos y elija el servicio que tiene contratado.

3. Ubicación: Dentro de la app, vaya a la sección “Zona Comercial” y luego a “Créditos y finanzas”. Allí encontrará el acceso a Kravata Go.

4. Verificación: Realice un registro rápido que incluye validación de identidad (KYC) y monitoreo contra fraudes (AML), cumpliendo con estándares internacionales de seguridad.

5. Operación: Una vez verificado, podrá comprar dólares digitales en segundos y, próximamente, realizar pagos internacionales y obtener recompensas.

¿Por qué el precio del dólar en Colonbia baja hoy?

El lanzamiento de esta herramienta coincide con movimientos bruscos en los mercados globales.

Mientras el dólar digital ofrece refugio, el mercado físico reacciona a la caída de los metales preciosos; el oro ha tenido su mayor desplome en una década y la plata llegó a caer un 16% este lunes.

A nivel local, el mercado también procesa decisiones de peso, el Banco de la República aumentó la tasa de interés en 100 puntos básicos (rompiendo una racha de dos años de recortes) y el Gobierno Petro anunció un recorte presupuestal de $16 billones tras la caída del decreto de emergencia económica.

Ante este panorama de decisiones macroeconómicas y una moneda de reserva mundial que muestra repuntes sorpresivos, soluciones como Kravata Go se perfilan como herramientas clave para el ciudadano de a pie.

Además: Petro amenaza con nuevos recortes por $16 billones; culpa a exministro Ocampo y a la Corte del déficit fiscal

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida