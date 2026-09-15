MinTIC advierte riesgos para la competencia por operación entre Claro y Azteca: ¿qué pasa con la red de fibra óptica?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) advirtió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre posibles riesgos para la competencia derivados de la operación mediante la cual Comcel, operador de Claro, busca adquirir activos, derechos e infraestructura asociados con Azteca Comunicaciones Colombia y el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. El pronunciamiento fue presentado ante la SIC dentro del análisis de la operación y señala aspectos relacionados con el acceso de terceros a la red, la capacidad disponible, la continuidad del servicio y el manejo de información comercialmente sensible.

Uno de los puntos centrales del concepto técnico-sectorial es que la infraestructura de fibra óptica de Azteca presta actualmente servicios mayoristas a diferentes operadores de telecomunicaciones. Si Comcel asume su control, pasaría a administrar una red que es utilizada por empresas que, en otros segmentos, pueden competir con ella. Por esta razón, MinTIC considera necesario revisar las condiciones bajo las cuales los operadores podrán continuar utilizando la infraestructura. El análisis también debe considerar aquellos municipios y rutas donde existen menos alternativas de redes y, por tanto, una menor posibilidad de sustituir la infraestructura disponible.

Acceso a la red e información de los operadores

El Ministerio señala que ya existen mecanismos regulatorios y contractuales relacionados con el acceso y la no discriminación. Sin embargo, plantea que la SIC deberá determinar cómo deben aplicarse esas reglas de acuerdo con las características específicas de la operación y, dentro de sus competencias, establecer las medidas que considere necesarias. En caso de que la autoridad de competencia autorice la operación, MinTIC considera que deberán existir condiciones suficientes, efectivas y verificables para garantizar que terceros mantengan el acceso a la infraestructura. La preocupación también comprende la información comercialmente sensible de las empresas que utilizan la red. La eventual transferencia del control de la infraestructura a Comcel implicaría que el operador tendría relación con compañías que pueden ser competidoras suyas en otros mercados. Por ello, el Ministerio plantea mantener las salvaguardas relacionadas con el acceso y la protección de la información que manejan los operadores que utilizan la red. El concepto no establece que la operación produzca por sí misma una afectación a la competencia ni plantea que deba ser rechazada. La evaluación y decisión sobre sus efectos corresponden a la SIC, que también deberá definir las condiciones que eventualmente acompañen una autorización.

El análisis contempla las zonas con menos alternativas

Otro de los elementos considerados por MinTIC corresponde a las zonas del país con limitaciones de conectividad y a los segmentos en los que existen pocas opciones para sustituir la red. El Ministerio plantea que cualquier condición que se establezca para la operación tenga en cuenta las diferencias territoriales. La incidencia de un cambio de control sobre una infraestructura puede variar entre un municipio donde existen varias redes y otro en el que los operadores cuentan con pocas alternativas. En ese contexto, el concepto señala la necesidad de preservar las opciones disponibles para los operadores y de garantizar condiciones verificables de acceso en los lugares donde la infraestructura tenga mayor relevancia. El análisis también incorporó aspectos relacionados con la continuidad, el mantenimiento y la sostenibilidad de la red de fibra óptica, que tiene presencia en diferentes zonas del territorio nacional. Asimismo, se tuvo en cuenta la situación financiera de las sociedades involucradas y los procesos de reorganización empresarial que se encuentran en curso.

La autorización de la SIC no define la cesión del contrato

MinTIC hizo además una precisión sobre el alcance de una eventual decisión de la SIC. La aprobación de la operación por parte de la autoridad de competencia no implicaría, por sí sola, la autorización para ceder el Contrato de Aporte No. 437 de 2011. Ese trámite deberá ser analizado de manera independiente por el Ministerio y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con las disposiciones contractuales aplicables. De esta manera, el proceso contempla dos asuntos distintos. Por un lado, la SIC debe estudiar los efectos de la operación sobre la competencia y determinar las condiciones que correspondan, si decide autorizarla. Por otro, MinTIC y el Fondo Único TIC deben revisar por separado los aspectos relacionados con una eventual cesión del contrato. El Ministerio informó que continuará participando en mesas técnicas con la SIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). En esos espacios aportará información sobre el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, las características técnicas y territoriales de la red y sus condiciones de operación. El análisis plantea así que uno de los asuntos que deberá resolver la autoridad de competencia es cómo mantener el acceso de los distintos operadores a una infraestructura que actualmente utilizan, bajo condiciones de acceso, no discriminación y protección de información, si su control pasa a Comcel. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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