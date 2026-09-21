Claves de la ley que impulsa el Gobierno para someter a bandas criminales, ¿qué pasará con la extradición?

Las víctimas tendrán la potestad de emitir un concepto favorable o desfavorable para que sus verdugos accedan o no al beneficio de la libertad condicional o suspensión de la pena. Esta es una de las novedades jurídicas que incluye el proyecto de ley de sometimiento de organizaciones criminales que impulsará en el Congreso el gobierno de Abelardo de la Espriella.
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Así lo explicó el ministro de Justicia, Iván Cancino, en referencia a la iniciativa que cambiará la política de “paz total” del gobierno anterior, por una norma que les ofrecerá a los criminales una alternativa para dejar las armas, pero sin tantas gabelas.
“Para obtener la libertad condicional, aparte de todo lo que exige la ley ordinaria, lo que se incluye es que se necesita el concepto favorable de la víctima. Si no está de acuerdo, no se da la libertad o la suspensión de la pena”, comentó en una entrevista con Semana.