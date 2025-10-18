CNE abrió investigación preliminar sobre candidatura de Álvaro Uribe al Senado, quien todavía no se ha inscrito

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación preliminar en torno a la candidatura del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República, en el marco de las elecciones programadas para celebrarse este 8 de marzo de 2026. La decisión fue adoptada por el magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda, mediante el Auto CNE-E-DG-2025-021541, fechado el 8 de octubre del presente año. Sin embargo, todavía no existe una inscripción oficial del expresidente para el próximo año. Según el documento, la medida busca establecer si el exmandatario habría incurrido en una posible inhabilidad contemplada en el artículo 179 de la Constitución Política, norma que define las circunstancias que impiden a una persona aspirar a una curul en el Congreso de la República.

CNE pide información y otorga plazo para defensa

El CNE otorgó al expresidente Uribe un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación oficial, para que presente sus argumentos y ejerza su derecho de defensa. En el mismo acto, la entidad remitirá una copia completa del expediente, con el fin de garantizar transparencia en el proceso. Lea también: “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”: Álvaro Uribe responde a decisión judicial que ordena investigarlo De igual forma, el Consejo ordenó la recopilación de toda la documentación asociada con la inscripción de su candidatura, incluidos los formularios E-6 y E-8, así como la verificación de las pruebas aportadas por el ciudadano Inder Alonso Ramírez Pérez, quien interpuso la denuncia que dio origen a la actuación administrativa.

Investigación sin recursos y de carácter público

El auto dispone que la apertura de la investigación debe ser notificada a todas las partes involucradas y publicada en las páginas web tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Registraduría Nacional, con el propósito de garantizar acceso público a la información.

Asimismo, el texto aclara que contra esta determinación no procede ningún recurso, por lo que la decisión de abrir la investigación preliminar queda en firme.

Inscripción de Álvaro Uribe al Senado no ha ocurrido, según el Cetro Democrático

Sin embargo, el partido Centro Democrático informó este sábado que la inscripción del expresidente al Senado aún no se ha realizado. Por esta razón, según la colectividad, no puede hablarse de una “inscripción irregular”. En el documento se indica que: “Al no existir una inscripción formal de la candidatura del señor Álvaro Uribe Vélez al Senado, resulta improcedente efectuar un análisis de fondo sobre la solicitud presentada, dado que aún no existe el acto electoral sujeto al control de esta autoridad electoral”.