Paso a paso: así puede consultar su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo

El próximo domingo 8 de marzo, Colombia vivirá una jornada electoral crucial para definir la composición del Congreso de la República. Ante la importancia de la participación ciudadana, la Registraduría Nacional ha habilitado herramientas tecnológicas para facilitar el ejercicio del derecho al voto. Explicamos detalladamente cómo prepararse para acudir a las urnas.

    Consulte su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo. Foto: cortesía
Saray González Toro
hace 3 horas
A pocos días de la jornada electoral, los ciudadanos ya pueden consultar de manera rápida y en línea su puesto y mesa de votación a través de las plataformas habilitadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con solo ingresar el número de cédula en el portal oficial, el sistema permite conocer la dirección exacta del lugar asignado, la mesa correspondiente e incluso ubicar el punto en un mapa interactivo, lo que facilita planificar con anticipación la llegada a las urnas el día de las elecciones.

¿Cómo consultar el lugar de votación?

Para consultar su puesto de votación de manera rápida y segura, los ciudadanos pueden ingresar al siguiente enlace oficial de la Registraduría: aquí.

Una vez acceda al portal, se desplegará la interfaz de consulta dispuesta por la Registraduría Nacional. En la parte inferior de la página encontrará un espacio destinado para ingresar el número de su cédula de ciudadanía. Después de escribir el documento, deberá marcar la casilla de verificación “No soy un robot”, que hace parte del sistema de seguridad para validar que la consulta la está realizando una persona.

Paso a paso: así puede consultar su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo

Le puede interesar: Entre clanes y opinión: tercera guía clave para votar al Senado

Tras completar estos pasos, el sistema cargará una nueva pantalla donde aparecerá toda la información relacionada con su lugar de votación. Allí podrá consultar detalles como el puesto de votación asignado, el número de mesa, la zona electoral, el departamento, el municipio y la dirección exacta del lugar donde deberá acudir para ejercer su derecho al voto.

Paso a paso: así puede consultar su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo

Adicionalmente, la plataforma ofrece la opción “consultar ubicación”. Al seleccionar este botón, se abrirá automáticamente un mapa interactivo en Google Maps, donde se mostrará la ubicación precisa del puesto de votación, lo que facilita planificar la ruta y llegar con mayor facilidad el día de las elecciones.

Entérese: Estas son las imprecisiones de Petro respecto a la orden de impugnar mesas en elecciones

Además, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha puesto en funcionamiento un sistema de georreferenciación que permite a los ciudadanos identificar con mayor precisión su lugar de votación. Esta herramienta tecnológica facilita ubicar los puestos habilitados tanto en Colombia como en el exterior, brindando información clara sobre su localización.

Para utilizar este sistema, primero debe ingresar al portal oficial de la Registraduría, www.registraduria.gov.co. Una vez dentro del sitio web, diríjase al botón identificado como Elecciones 2026 y posteriormente seleccione la opción Congreso de la República”. En esta sección encontrará un mapa interactivo que le permitirá realizar la búsqueda de su puesto de votación filtrando la información por departamento, municipio y lugar de votación.

Lea también: ¡Vota por Colombia! Aprenda con EL COLOMBIANO cómo votar en las elecciones al Congreso y la consulta

En el caso de los colombianos que residen fuera del país, la plataforma también permite consultar los puestos habilitados en el exterior. Para ello, el sistema ofrece la opción de seleccionar el consulado correspondiente, dentro de los 67 países donde habrá puntos de votación disponibles.

Paso a paso: así puede consultar su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo

¿Qué llevar a las urnas y cómo será el proceso de votación el día de la elección?

El día de la elección, las urnas estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Para que el voto sea válido y el proceso sea ágil, es importante llevar la cédula original, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital. Al llegar al puesto de votación, el ciudadano debe ubicar la mesa que le corresponde según los listados disponibles en el lugar. Una vez reciba el tarjetón, debe marcar una “X” clara dentro del recuadro del candidato o partido de su elección, procurando no salirse del espacio, ya que hacerlo podría anular el voto. Finalmente, debe depositar el tarjetón en la urna y solicitar el certificado electoral, que otorga beneficios legales y ciudadanos.

Siga leyendo: Paz Electoral, la estrategia de la Procuraduría para blindar la democracia

