Videos | Impresionante avalancha de colados en una estación de TransMilenio en Bogotá; fueron más de 50 y nadie hizo nada

Alrededor de 50 personas se colaron en una estación de TransMilenio en Bogotá. El caso se presentó en la mañana de este jueves, cuando las cámaras de seguridad de la estación Madelena captaron el momento en que varios usuarios ingresaban por la puerta destinada al ingreso y salida de los buses de este sistema de transporte.

Ya son varios los casos en los que pasajeros evaden los torniquetes o ingresan a las estaciones sin pagar el pasaje. Sin embargo, lo ocurrido recientemente fue calificado como inaudito, pues pone nuevamente en debate entre los habitantes las medidas de seguridad que se deben implementar en las estaciones.

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Los videos publicados en redes sociales reflejan los momentos en que los usuarios, en su mayoría jóvenes, entraron en masa y generaron caos dentro del lugar. Todo ocurrió en cuestión de segundos.