Tras 11 años suspendida, Colombia inicia plan piloto de aspersión aérea: no será con glifosato

El Gobierno Nacional habría ordenado un plan piloto para la erradicación de cultivos ilícitos en el país mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio. Esto se presenta tras once años con la fumigación aérea suspendida.
La decisión, informada por Valora Analitik, tiene que ver con acto administrativo del Consejo Nacional de Estupefacientes que habría quedado en firme un plan piloto mediante aspersión aérea con aeronave tripulada y con el químico mencionado.
Por ahora, la medida no implica que haya un programa de alcance nacional, y el piloto duraría siete días calendario. Asimismo, tendría un cupo acumulado de 1.000 hectáreas en un área seleccionada del país, próxima a una instalación de la Fuerza Pública.
La idea venía sonando desde finales de agosto, cuando el Ejecutivo derogó la norma que desde 2015 suspendía la aspersión aérea con glifosato.
La norma derogada, la Resolución 6 de 2015, había ordenado suspender el uso del glifosato para las operaciones de erradicación mediante aspersión aérea, después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificara el herbicida como “probablemente carcinogénico para los seres humanos”.