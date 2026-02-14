Drones con glifosato: la “arriesgada” apuesta de Colombia y EE. UU. para frenar cultivos ilícitos

Bajo el respaldo estratégico del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Colombia ha dado luz verde a un polémico y ambicioso programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de tecnología avanzada por medio de drones.
La iniciativa busca revertir las cifras críticas de 253.000 hectáreas de coca registradas por la ONU durante el año 2023, marcando un giro tecnológico en la política antidrogas del país con el apoyo del gobierno estadounidense. La estrategia, defendida por ambos países, pretende combinar la eficacia operativa con la seguridad del personal uniformado.
“Con el apoyo del INL, Colombia ha lanzado la erradicación de cultivos de coca con drones. Esta tecnología podría ser revolucionaria: menor cultivo de coca, mayor seguridad en Colombia, menos drogas letales en las calles estadounidenses y más vidas salvadas”, manifestó este viernes 13 de febrero el Departamento de Estado en su cuenta de X.