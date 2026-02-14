Drones con glifosato: la “arriesgada” apuesta de Colombia y EE. UU. para frenar cultivos ilícitos

Bajo el respaldo estratégico del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Colombia ha dado luz verde a un polémico y ambicioso programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de tecnología avanzada por medio de drones. Le puede interesar: Cumbre Petro-Trump: los 5 fracasos que Estados Unidos le endilga a Colombia en la lucha contra las drogas La iniciativa busca revertir las cifras críticas de 253.000 hectáreas de coca registradas por la ONU durante el año 2023, marcando un giro tecnológico en la política antidrogas del país con el apoyo del gobierno estadounidense. La estrategia, defendida por ambos países, pretende combinar la eficacia operativa con la seguridad del personal uniformado. “Con el apoyo del INL, Colombia ha lanzado la erradicación de cultivos de coca con drones. Esta tecnología podría ser revolucionaria: menor cultivo de coca, mayor seguridad en Colombia, menos drogas letales en las calles estadounidenses y más vidas salvadas”, manifestó este viernes 13 de febrero el Departamento de Estado en su cuenta de X.

El mensaje ratificó el apoyo de EE. UU. tras un periodo de tensiones diplomáticas y la pasada descertificación de Colombia como socio eficaz. “Una gran oportunidad para obtener mayores resultados en la lucha contra el narcotráfico”, concluyeron. Este plan piloto cuenta con el aval del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat) y espera las autorizaciones finales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Campo de hoja de coca. FOTO: AFP

Precisión técnica frente a la aspersión aérea

A diferencia de la aspersión aérea masiva suspendida en 2015 por orden de la Corte Constitucional —debido a riesgos cancerígenos del glifosato—, este método se define como “terrestre”. Los drones operarán a una altura máxima de 1.5 metros sobre los cultivos. Según el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, no se requerirá consulta previa, ya que el método se aplicará en zonas apartadas de comunidades campesinas o étnicas. El entonces funcionario explicó a finales de 2025 que “no es una decisión aérea, no es masiva, será quirúrgica, como de acupuntura, va a entrar a unos lugares de manera muy precisa, lo cual controla cualquier tipo de riesgo”.

Seguridad y reducción de riesgos: implementación y despliegue

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el objetivo de esta estrategia con implementación tecnológica por medio de los drones es reducir la cocaína que llega a su país y proteger la vida de soldados y policías colombianos. La urgencia de esta medida se acentúa tras los ataques sufridos por la fuerza pública en 2025: la muerte de 12 policías en un ataque a un helicóptero y el fallecimiento de otros 13 uniformados en la vereda Los Toros (Antioquia), hecho atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc.

Drones con glifosato como nueva medida para erradicar la hoja de coca en Colombia. FOTO: Tomada de redes sociales @StateINL

Desde la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) reiteraron que el uso de drones es “una gran oportunidad para obtener mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico”, permitiendo una menor exposición en áreas controladas por grupos armados. Este programa iniciará en el departamento del Cauca, en el municipio de Argelia. El general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos, comunicó al alcalde Osman Guaca que el plan ambiental busca “prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones en estas tareas”.