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Colombia participó en megaoperativo de Interpol que dejó 5.811 capturados por fraude en 97 países

Colombia participó en la operación internacional que permitió identificar más de 142.000 víctimas y desarticular redes dedicadas a estafas y lavado de activos.

  • Interpol coordinó un operativo entre el 15 de enero y el 30 de abril en 97 países y territorios. FOTO: AFP
    Interpol coordinó un operativo entre el 15 de enero y el 30 de abril en 97 países y territorios. FOTO: AFP
  • La operación dejó 5.811 capturados y el bloqueo de 293 millones de dólares en activos ilícitos. FOTO: Getty
    La operación dejó 5.811 capturados y el bloqueo de 293 millones de dólares en activos ilícitos. FOTO: Getty
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 5 horas
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Una operación internacional coordinada por Interpol y ejecutada entre el 15 de enero y el 30 de abril permitió la captura de 5.811 personas en 97 países y territorios, entre ellos Colombia, como parte de una estrategia contra las estafas de ingeniería social y el blanqueo de capitales.

El operativo, cuyos resultados fueron divulgados este jueves por la organización policial internacional, también dejó el bloqueo de 293 millones de dólares en activos ilícitos, la identificación de más de 142.000 víctimas y el avance de miles de investigaciones relacionadas con delitos financieros.

De acuerdo con Interpol, la operación estuvo enfocada en combatir distintas modalidades de fraude conocidas como estafas de ingeniería social, entre ellas la suplantación de identidad, las falsas inversiones, los romances en línea, la extorsión sexual y el fraude mediante correo electrónico empresarial.

Durante el desarrollo del operativo fueron analizados 152.808 casos, se resolvieron 23.715 investigaciones, se bloquearon 31.014 cuentas bancarias y se identificó a 15.606 sospechosos vinculados con estas actividades delictivas.

La operación dejó 5.811 capturados y el bloqueo de 293 millones de dólares en activos ilícitos. FOTO: Getty
La operación dejó 5.811 capturados y el bloqueo de 293 millones de dólares en activos ilícitos. FOTO: Getty

No se pierda: Exclusivo: este es el canadiense capturado por narcotráfico en un gimnasio de El Poblado, en Medellín

Casos detectados durante la operación internacional

Entre los resultados destacados, Interpol informó sobre el desmantelamiento de una organización dedicada al juego ilegal, el blanqueo de capitales y las estafas por suplantación en Esuatini, donde fueron capturadas 82 personas.

Según la información divulgada, los integrantes de la red utilizaban una falsa comisaría de la Policía Federal, equipada con uniformes y elementos simulados, para convencer a las víctimas de transferir dinero bajo el argumento de proteger sus recursos.

En Tailandia, las autoridades desarticularon una red dedicada al lavado de dinero obtenido mediante estafas románticas utilizando criptomonedas. Uno de los investigados, de 20 años, habría administrado más de 122,5 millones de dólares en un periodo de diez meses.

Por otra parte, las autoridades de Singapur y Omán lograron bloquear una transferencia fraudulenta por 6,6 millones de dólares relacionada con un caso de fraude mediante suplantación de correo electrónico empresarial. En Palaos, 22 personas fueron deportadas tras ser vinculadas con dos centros de estafas que operaban desde hoteles.

Al referirse a los resultados de la operación, el director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, Tomonobu Kaya, señaló: “Las estafas de ingeniería social siguen representando una amenaza significativa y ningún país puede hacerles frente por sí solo”.

El funcionario también respaldó la necesidad de mantener la cooperación entre las autoridades de distintos países para enfrentar las redes dedicadas a la delincuencia financiera.

En América Latina participaron en la operación Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay, además de España y otras naciones y territorios que integraron el despliegue coordinado por Interpol.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas víctimas fueron identificadas durante el operativo internacional de Interpol?
Interpol informó que fueron identificadas más de 142.000 víctimas en los 97 países y territorios que participaron en la operación.
¿Cuánto dinero fue bloqueado durante la operación contra el fraude internacional?
La operación permitió bloquear 293 millones de dólares en activos ilícitos relacionados con estafas y lavado de activos, de acuerdo con el balance presentado por Interpol.
¿Qué países de América Latina participaron en el operativo de Interpol?
En América Latina participaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay, según la información divulgada por Interpol.
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