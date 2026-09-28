Colombia vuelve a tocar las puertas del FMI ante la crisis fiscal: ¿qué busca el Gobierno de De la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Colombia iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida a la situación de las finanzas públicas, en momentos en que el Gobierno advierte sobre el aumento de las necesidades de financiamiento y el deterioro de las cuentas fiscales. La decisión fue anunciada el domingo 27 de septiembre durante una alocución televisada. El mandatario aseguró que las finanzas del país atraviesan, según su diagnóstico, “la más crítica de toda nuestra historia” y sostuvo que el Estado tiene dificultades para responder al mismo tiempo por el servicio de la deuda y sus gastos de funcionamiento. “Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó De la Espriella, al explicar las razones por las que su Gobierno decidió buscar nuevamente al organismo multilateral. Entérese: El Tesoro de EE. UU. y el FMI ayudarán al gobierno de De la Espriella a reducir déficit fiscal La instrucción fue dirigida al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y al equipo económico. “He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, señaló el presidente. Por ahora, el anuncio no significa que Colombia tenga un nuevo crédito aprobado ni que exista un programa de ajuste acordado con el FMI. El Gobierno deberá definir qué instrumento pretende negociar y bajo qué condiciones. El objetivo expresado por De la Espriella es encontrar una “salida negociada a la crisis”. “Saldremos adelante”, agregó.

¿Qué problema fiscal enfrenta Colombia?

El anuncio ocurre en un escenario en el que las cuentas fiscales muestran una presión creciente. El Banco de la República señaló recientemente que el Plan Financiero actualizado contempla para 2027 un déficit del Gobierno Nacional Central equivalente a 9,4% del PIB y una deuda neta de 66,2% del PIB, cifras que corresponden a un escenario de riesgo si no se adoptan medidas correctivas y no a las metas fiscales que el Gobierno haya fijado. El propio FMI ya había advertido sobre el deterioro de las cuentas públicas colombianas. En su última consulta del Artículo IV, publicada en septiembre de 2025, señaló que el aumento del déficit y de la deuda había elevado los diferenciales de riesgo soberano, aunque también indicó que las reservas internacionales seguían siendo adecuadas. A junio de 2025, estas equivalían al 131% de la métrica de suficiencia de reservas del organismo. Esto marca una diferencia importante: la eventual búsqueda del FMI no parte necesariamente de una falta inmediata de reservas internacionales, sino de la necesidad de corregir la trayectoria de las finanzas públicas y atender las necesidades de financiamiento del Estado. De hecho, el FMI había señalado que el déficit fiscal del Gobierno central llegó a 6,7% del PIB en 2024, frente a 4,2% en 2023, mientras que la deuda pública bruta alcanzó 61,2% del PIB al cierre de ese año. Para saber más: Gobierno tendría un colchón de $47 billones para salir de la crisis fiscal

Colombia ya tiene una historia con el Fondo

Colombia no es un país ajeno a los programas del FMI. Es miembro del organismo desde 1945 y ha utilizado diferentes instrumentos a lo largo de las últimas décadas. Uno de los antecedentes más importantes se remonta a finales de los años noventa. En diciembre de 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el FMI aprobó un acuerdo por 1.957 millones de derechos especiales de giro, equivalentes entonces a unos US$2.700 millones, para respaldar el programa económico colombiano. Ese acuerdo estuvo acompañado de compromisos de política económica, entre ellos medidas de ajuste fiscal, reformas tributarias y modificaciones relacionadas con el control del gasto público. La experiencia es relevante porque corresponde al tipo de programa que suele aparecer en el debate cuando un país busca financiamiento del FMI a cambio de compromisos económicos verificables. Pero no todos los acercamientos de Colombia al Fondo han tenido esa naturaleza.

Durante la pandemia, por ejemplo, Colombia utilizó la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI. En diciembre de 2020 el país hizo un desembolso de US$5.400 millones para atender mayores necesidades de financiamiento derivadas de la emergencia sanitaria. El instrumento no funcionaba como un programa tradicional de ajuste con metas condicionadas para cada desembolso. El registro financiero del FMI muestra que ese saldo fue disminuyendo en los años siguientes y que, para agosto de 2026, Colombia ya no registraba obligaciones pendientes con el organismo por esa línea. Además, Colombia canceló en octubre de 2025 el acuerdo de Línea de Crédito Flexible que había sido aprobado en abril de 2024. El acuerdo tenía un acceso potencial de 6.133,5 millones de derechos especiales de giro, pero no se habían realizado desembolsos bajo ese arreglo. Por eso, el anuncio de De la Espriella abre una situación distinta: Colombia volvería a conversar con el Fondo después de haber cerrado su relación crediticia asociada a la pandemia y sin tener actualmente un nuevo programa aprobado. Conozca también: De la Espriella designa a Beatriz Vélez como nueva presidenta de Colpensiones

¿Qué podría buscar Colombia?

El Gobierno todavía no ha explicado si pretende solicitar recursos, una línea precautoria, un programa tradicional o algún otro mecanismo. Esa definición será clave para conocer las condiciones que eventualmente tendría la negociación. En un programa tradicional respaldado por el FMI, el organismo puede aportar financiamiento para necesidades externas mientras el país adopta un conjunto de políticas económicas con metas y revisiones periódicas. El antecedente de 1999 es el ejemplo más cercano de este tipo de relación. En el caso colombiano, la discusión tendría como telón de fondo la necesidad de reducir el déficit, contener el crecimiento de la deuda y mejorar las condiciones de financiamiento del Estado.

Bloque de preguntas y respuestas: