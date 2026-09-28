Colombia vuelve a tocar las puertas del FMI ante la crisis fiscal: ¿qué busca el Gobierno de De la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Colombia iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida a la situación de las finanzas públicas, en momentos en que el Gobierno advierte sobre el aumento de las necesidades de financiamiento y el deterioro de las cuentas fiscales.
La decisión fue anunciada el domingo 27 de septiembre durante una alocución televisada. El mandatario aseguró que las finanzas del país atraviesan, según su diagnóstico, “la más crítica de toda nuestra historia” y sostuvo que el Estado tiene dificultades para responder al mismo tiempo por el servicio de la deuda y sus gastos de funcionamiento.
“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó De la Espriella, al explicar las razones por las que su Gobierno decidió buscar nuevamente al organismo multilateral.
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La instrucción fue dirigida al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y al equipo económico. “He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, señaló el presidente.
Por ahora, el anuncio no significa que Colombia tenga un nuevo crédito aprobado ni que exista un programa de ajuste acordado con el FMI. El Gobierno deberá definir qué instrumento pretende negociar y bajo qué condiciones.
El objetivo expresado por De la Espriella es encontrar una “salida negociada a la crisis”. “Saldremos adelante”, agregó.