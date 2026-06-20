La cocaína ya le deja más plata a Colombia que el petróleo: representa el 4,4% del PIB nacional

En un tribunal de Nueva York, un narcotraficante colombiano contó cómo le vendía cocaína a la organización de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán. La entrega ocurría en la frontera con Ecuador, a unos US$2.000 el kilo. Durante mucho tiempo, ese precio —el que se paga cerca de la costa— fue la base para calcular cuánto vale el narcotráfico para Colombia. La cuenta se quedaba corta.
Las organizaciones colombianas conservan la droga mucho más adentro de la cadena, hasta la entrega en México y, sobre todo, hasta el mercado mayorista en Europa. Si se mide la renta en el punto donde de verdad cambia de dueño, la cifra crece.
En 2024, la producción y el tráfico de cocaína le dejaron cerca de US$16.500 millones a esas organizaciones, más de lo que el país ganó exportando petróleo. Ningún producto, legal o ilegal, le deja hoy más dólares a Colombia.
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