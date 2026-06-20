La cocaína ya le deja más plata a Colombia que el petróleo: representa el 4,4% del PIB nacional

En un tribunal de Nueva York, un narcotraficante colombiano contó cómo le vendía cocaína a la organización de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán. La entrega ocurría en la frontera con Ecuador, a unos US$2.000 el kilo. Durante mucho tiempo, ese precio —el que se paga cerca de la costa— fue la base para calcular cuánto vale el narcotráfico para Colombia. La cuenta se quedaba corta. Las organizaciones colombianas conservan la droga mucho más adentro de la cadena, hasta la entrega en México y, sobre todo, hasta el mercado mayorista en Europa. Si se mide la renta en el punto donde de verdad cambia de dueño, la cifra crece. En 2024, la producción y el tráfico de cocaína le dejaron cerca de US$16.500 millones a esas organizaciones, más de lo que el país ganó exportando petróleo. Ningún producto, legal o ilegal, le deja hoy más dólares a Colombia. Lea más: Cae contenedor contaminado en Urabá con 1.300 kilos de clorhidrato de cocaína

Cocaína y oro ilegal (valor captado en Colombia, con banda de sensibilidad) junto a las exportaciones legales de bienes básicos de Colombia (valor bruto), 2024. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2023.

Más que el petróleo, y fuera de las cuentas

Esa plata no aparece en la economía formal. Las cuentas oficiales del país, que suman el café, el carbón o el petróleo, dejan por fuera al mayor generador de dólares del comercio exterior. En la gráfica que pone la cocaína al lado de las exportaciones legales, su barra supera la del petróleo —unos US$15.000 millones en 2024— y deja atrás al carbón, al oro y al café. Esa ventaja sobre el petróleo depende del año, porque 2024 fue un punto bajo del precio del crudo. La distancia con el resto es estable. Entérese: EXCLUSIVO | La historia detrás de la condena a fiscal que conspiró para evitar extradición de un narco

Lo que se queda en Colombia

Esa cifra mide el dinero que reciben las organizaciones colombianas cuando venden la droga o le entregan la propiedad a un comprador extranjero. En las calles de Nueva York, Madrid o Sídney, la misma cocaína vale entre diez y quince veces más, y ese sobreprecio se forma casi todo fuera del país. Casi todas las discusiones entre estudios sobre cuánto vale el narcotráfico nacen de mezclar esos dos números. La diferencia importa para lo que puede hacer el Estado. La plata que arma y financia a los grupos es la que capturan las organizaciones colombianas. El precio que la cocaína alcanza en una calle de Madrid nunca pasa por Colombia y queda fuera de su alcance. Medir bien la primera cifra dice dónde puede golpear el Estado y dónde el negocio ya se le salió de las manos.

Dónde deja de ser colombiana la droga

El tamaño del negocio para Colombia depende de un solo dato. Es el punto de la cadena donde las organizaciones le pasan la propiedad de la droga a un comprador extranjero. Un kilo que sale de un laboratorio colombiano por unos US$1.400 termina vendiéndose en US$78.000 en una calle europea, más de cincuenta veces más. Casi todo ese salto ocurre afuera, en el transporte internacional y en la venta dentro del país de destino. Las organizaciones colombianas conservan la propiedad más allá de la frontera, y ahí está la diferencia. Un grupo que vende en la costa recibe unos US$2.500 por kilo. Uno que lleva el cargamento hasta el mercado mayorista europeo recibe cinco o seis veces más. En promedio, las organizaciones colombianas capturan cerca de US$5.900 por kilo, una cuenta hecha por lo bajo. En la escalera de precios, esa captura queda por encima del primer desembarco en el exterior, más arriba de donde solían cerrar las cuentas anteriores. Para saber más: Gobierno Petro no publicará informe de la ONU sobre coca en Colombia: “al Gobierno le incomodó” La evidencia de dónde ocurre la entrega viene de juicios en Estados Unidos, de procesos europeos armados con interceptaciones y del estudio de Naciones Unidas sobre el mercado atlántico. Hacia Estados Unidos, los carteles mexicanos financian buena parte de la producción y controlan la mayor parte de la cocaína que entra a ese país. Allí Colombia cobra el precio de origen, como en la venta al Chapo. Pero en cargamentos recientes los colombianos figuran como dueños. En un juicio de 2025, una lancha cargada con destino a México resultó ser de una sociedad criminal con socios colombianos y mexicanos. Los semisumergibles y las lanchas rápidas que salen de noche del Pacífico y de Urabá llevan droga que, en parte, sigue siendo de dueños colombianos hasta que toca tierra en Centroamérica. Hacia Europa, donde ningún cartel extranjero ejerce un poder monopólico, la propiedad colombiana llega más lejos. El estudio de Naciones Unidas describe a las organizaciones colombianas como importadoras y mayoristas, y les asigna cerca del 70% de la ganancia del tramo que va de los países de tránsito a Europa. En España, su principal puerta de entrada, los colombianos llegan hasta la venta al menudeo. Las mafias italianas y balcánicas que compran en el origen les ponen techo, pero no las desplazan. Siga leyendo: EXCLUSIVO | Los chats que destaparon la red criminal del Clan del Golfo en Europa

Diez años de más kilos al mismo precio

En una década, el negocio pasó de pesar el 0,8% de la economía a 4,4%. El alza vino del volumen. La producción potencial saltó de menos de 300 toneladas en 2013 a unas 3.000 en 2024, mientras el precio que capturan las organizaciones se mantuvo parejo. La gráfica de la evolución muestra ese ascenso al lado del petróleo y el carbón. En esa misma gráfica, las líneas de la cocaína y el petróleo se cruzan en 2024. El petróleo cae desde 2014, arrastrado por los precios mundiales y por una producción que se agota. La cocaína sube por el otro lado, empujada por la cosecha. En 2024 la producción creció más de una décima, y el negocio creció con ella.

El oro se queda, la cocaína se va

La cocaína le deja a Colombia unas cinco veces más que el oro ilegal, pero las dos economías terminan distinto. El oro se vende a un precio único en el mundo, casi sin valor agregado después, y el dinero se queda en el país. La cocaína hace lo contrario. Su valor se multiplica afuera, en el transporte y en la calle, que las organizaciones colombianas solo controlan en parte. Cada año, una porción mayor de esa plata se gana ya en Europa, lejos de la fuerza pública colombiana. Entre más se cobre afuera, menos puede perseguir el Estado dentro de sus fronteras.

Cocaína, oro ilegal, petróleo, y carbón como proporción del PIB de Colombia, 2014–2024. Cada serie es un valor denominado en dólares sobre el PIB real convertido con la tasa de cambio promedio de tres años.

Erradicar una hectárea ya no alcanza

Cuando el precio de la hoja de coca se desplomó en 2022 y 2023, el golpe cayó sobre los campesinos. La renta de las organizaciones no se movió. Su ganancia se forma más arriba en la cadena, en la droga que ya cruzó la frontera. La política antidroga se concentra en lo más barato de la cadena. El Estado dedica buena parte de su esfuerzo a eliminar plantaciones y a destruir laboratorios que los grupos reponen en semanas. La plata se forma en el embarque y se cobra afuera. Perseguirla pide otras herramientas. La interdicción marítima, el seguimiento al dinero y la cooperación con los fiscales de España, Estados Unidos y México atacan la renta donde de verdad se concentra. Cada peso puesto ahí rinde más que una hectárea más erradicada. Le puede interesar: Colombia se ahoga en cultivos ilícitos: el mapa que muestra cómo el auge de la cocaína alimenta la expansión de los grupos armados

De los dólares a los fusiles

Esos US$16.500 millones funcionan como capital. Con esa plata, las organizaciones compran armas y pagan hombres, y sostienen el control de territorios enteros. En esos territorios, el grupo armado fija las reglas. Cobra una vacuna al tendero y al transportador, decide a qué hora se entran los niños a sus casas y resuelve los pleitos que en otra parte resolvería un juez. Para muchas familias, esa es la autoridad más cercana, por encima del la estación de policía y del juzgado. Ese control es una inversión deliberada que protege las rutas y mantiene afuera a los rivales. La renta también les permite diversificar. Los grupos que dominan el tráfico, con el Clan del Golfo a la cabeza, reinvierten en la minería ilegal de oro del Bajo Cauca, en la extorsión de las ciudades y en el tráfico de migrantes cuánto esto ha sido negocio. Un flujo estable de cocaína les permite aguantar ataques a otras rentas y comprar lo que necesitan en los otros negocios. La cocaína es el capital que sostiene al resto de la empresa criminal. Amplíe la noticia: Disidencias de Farc están carnetizando para votar en el Meta: Ejército y Gobernadora Con ese músculo financiero, las organizaciones se extienden. Compran rutas y sobornan funcionarios. Avanzan hacia los mercados de destino, donde ya operan como importadoras y mayoristas. Una renta que aguantó el desplome del precio de la coca no depende de los cultivos ni cede cuando se erradica una hectárea. Mientras crezca, crecerá con ella el poder de los grupos que la capturan. Medir su tamaño es medir la fuerza del adversario que hoy le disputa el territorio al Estado. Ese adversario criminal es hoy más grande que en cualquier otro momento de la historia reciente de Colombia.

Cuatro conclusiones

El estudio realizado por Valor Público de la Universidad Eafit arroja cuatro conclusiones: 1. Las organizaciones criminales colombianas han dejado de vender exclusivamente en sus fronteras. Al mantener la propiedad de los cargamentos hasta puntos más profundos de la ruta (especialmente hacia Europa, donde actúan como importadores y mayoristas), logran capturar un precio ponderado de US$5.920 por kilo, cifra significativamente superior a los precios de venta en costa. 2. En la última década, esta economía ilegal pasó de representar el 0,8% al 4,4% del PIB. Este fenómeno se explica casi exclusivamente por el aumento masivo en el volumen de producción, que escaló de menos de 300 toneladas en 2013 a cerca de 3.000 toneladas en 2024, mientras los precios se mantuvieron relativamente estables.

3. Dado que una parte sustancial de las rentas se genera en el tránsito y destino internacional, los autores concluyen que la intervención estatal debe enfocarse en los cuellos de botella de exportación y fortalecer la cooperación internacional, reconociendo que gran parte del valor se realiza ahora fuera del alcance de la ley colombiana. 4. Los hallazgos indican que la economía de la cocaína ya supera en ingresos al petróleo, que es la principal exportación legal del país, así como al carbón, el café y el oro. Asimismo, se estima que es cinco veces más grande que la economía del oro ilegal en términos de participación en el PIB.

La cadena de precios de la cocaína en la ruta europea y la porción que capturan las organizaciones colombianas. Las barras muestran el precio por kilogramo en puntos sucesivos, desde la hoja de coca en Colombia hasta la venta minorista en Europa, en escala logarítmica. Las áreas sombreadas agrupan la cadena en el segmento colombiano, el tránsito internacional y la distribución en destino.

*Director del Centro de Valor Público, Universidad Eafit y profesor de Economía, Universidad de los Andes. Autores de La participación del productor: el tamaño de la economía de la cocaína en Colombia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .