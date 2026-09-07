Rompió récord: el Estado perdió 13.211 procesos judiciales en 2025

Esta semana el Congreso volverá a discutir el Presupuesto General de la Nación para 2027, que fue presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella por $634,9 billones. Las comisiones económicas tienen hasta el 15 de septiembre para votar el monto del proyecto.
En medio de ese debate, congresistas han puesto sobre la mesa varias obligaciones que debe asumir el Estado y que también presionan sus finanzas. Entre ellas, las condenas derivadas de procesos judiciales que la Nación ha perdido y que, una vez quedan en firme y ordenan un pago, se convierten en obligaciones a cargo de recursos públicos. Y esas pérdidas se vienen acumulando.
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En 2025, Colombia registró 13.211 procesos desfavorables con sentencia ejecutoriada, es decir, casos en los que la justicia tomó una decisión en contra del Estado y esta ya quedó en firme. Es la cifra más alta de los últimos diez años reportada por el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.
Así lo reveló la congresista Claudia Margarita Zuleta (Centro Democrático), luego de un derecho de petición enviado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y conocido por este medio.