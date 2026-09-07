Así avanza el Mundial Sub-20 femenino en el que Colombia debuta este lunes ante Costa Rica

Tras los primeros dos días de competencias en el Mundial Sub-20 femenino, en Polonia y en el que Colombia debuta este lunes, a las 11:00 a.m., ante Costa Rica, otros equipos sudamericanos como Brasil, Argentina y Ecuador, ya debutaron con una balance agridulce, con dos victorias y una derrota.

Las selecciones de Ecuador y Brasil vencieron a sus respectivos rivales Ghana y Tanzania con resultados de 3-0 y 4-1, mientras que las argentinas cayeron ante las anfitrionas 3-0.



Hasta ahora la goleada del torneo la protagonizó BRasil con el 4-1 ante Tanzania. Entre los resultados se destacan el 3-0 que Polonia le marcó a Argentina, el empate 2-2 de México ante el desconocido Benín.

Así mismo en el grupo B, Canadá empató 1-1 con Inglaterra, igual resultado para Francia y Corea del Sur. En el Grupo D Japón e Italia ganaron sus duelos por igual marcador, 2-1 ante Nueva Zelanda e Italia, respectivamente.