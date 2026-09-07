Investigan extraña muerte de ciudadano sirio dentro de un apartamento de renta corta en El Poblado, Medellín

La última vez que se había sabido de este extranjero, con pasaporte alemán, fue en la noche del 1 de septiembre, cuando ingresó al apartamento ubicado en el primer piso del conjunto residencial que queda en la carrera 32 con la calle 1B sur, en el barrio El Poblado, oriente de Medellín.

Después de no saber nada del paradero del sirio Fadi Al Refai durante cinco días, tras su llegada a un apartamento en el barrio El Poblado, de Medellín, los dueños de la propiedad se preocuparon y decidieron ingresar. Al abrir la puerta, se encontraron con su cuerpo en la cama, en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con la información policial, este hombre había rentado la propiedad por cinco días y cuando se cumplió el último día, al no tener novedades sobre su paradero, los propietarios del espacio abrieron la puerta con la idea de sacar sus cosas y entregárselas cuando regresara.

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Esto lo hicieron luego de que desde el día anterior los que estaban a cargo de la custodia de esta propiedad hubieran ido varias veces y le tocaran la puerta para informarle que se le estaba acabando el plazo de estadía y si tenía planeado prorrogarla más días.

Luego de que se confirmara el fallecimiento de este asiático, los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida. No le encontraron señales de violencia, por lo que dejaron su muerte por establecer.

En medio de esta inspección tampoco encontraron elementos sospechosos que dieran cuenta de algún intento de hurto o el homicidio mediante modalidades como asfixia mecánica o el suministro de alguna sustancia.

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Se estima que más de 15 ciudadanos extranjeros han fallecido este año en extrañas circunstancias en el Valle de Aburrá. De estas, dos han sido confirmadas como homicidio luego de las labores por parte de las autoridades.