El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol

Hace varios días publicamos varias aclaraciones del cometa 3I/ATLAS y el mito de sus “señales extraterrestres”. Justo esta semana se sabe que este cometa alcanzará su punto más cercano al Sol, será el miércoles 29 de octubre y no hay riesgo de impacto. Observaciones del cometa interestelar 3I/ATLAS revelaron una cola prominente y una coma brillante de este inusual visitante celestial, que ha ido ganando actividad a medida que se acerca al Sol. El 27 de agosto, investigadores utilizaron el Espectrógrafo Multiobjeto Gemini (GMOS) en Gemini Sur, en Cerro Pachón, Chile, para obtener imágenes profundas y multicolores del cometa interestelar 3I/ATLAS.

En las imágenes capturadas durante la sesión, el cometa muestra una amplia coma –una nube de gas y polvo que se forma alrededor de su núcleo helado a medida que se acerca al Sol– y una cola que se extiende aproximadamente 1/120 de grado en el cielo (donde un grado equivale aproximadamente al ancho de un dedo meñique de un brazo extendido) y apunta en dirección contraria al Sol. Estas características son significativamente más extensas que en imágenes anteriores del cometa, lo que demuestra que 3I/ATLAS se ha vuelto más activo a medida que viaja por el sistema solar interior. Puede leer: No es una “segunda luna”: así orbita el asteroide 2025 PN7 junto a la Tierra Más allá de capturar imágenes impresionantes, la principal motivación científica de la sesión de observación fue recopilar el espectro del cometa, que se refiere a las longitudes de onda de la luz que emite. Un espectro puede brindar a los científicos información sobre la composición y la química del cometa, lo que les permite comprender cómo cambia a su paso por el sistema solar, informa NOIRLab en un comunicado.

Tercer cometa interestelar

El objeto interestelar fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides). Las observaciones sugieren que el polvo y el hielo de 3I/ATLAS son bastante similares a los de los cometas nativos de nuestro sistema solar, lo que sugiere procesos compartidos en la formación de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Los cometas interestelares son extraordinariamente raros: 3I/ATLAS es solo el tercer ejemplo confirmado, tras el cometa 1I/Oumuamua en 2017 y el cometa 2I/Borisov en 2019. Puede leer: Space Live: el canal que muestra la Tierra en vivo las 24 horas y ya está disponible en Colombia A diferencia de los cometas que se dirigen al Sol, 3I/ATLAS viaja en una órbita hiperbólica que eventualmente lo llevará de regreso al espacio interestelar. Su breve paso por el sistema solar brinda a los astrónomos una oportunidad única de estudiar material formado alrededor de una estrella distante.