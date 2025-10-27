El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol

Hace varios días publicamos varias aclaraciones del cometa 3I/ATLAS y el mito de sus “señales extraterrestres”. Justo esta semana se sabe que este cometa alcanzará su punto más cercano al Sol, será el miércoles 29 de octubre y no hay riesgo de impacto.
Observaciones del cometa interestelar 3I/ATLAS revelaron una cola prominente y una coma brillante de este inusual visitante celestial, que ha ido ganando actividad a medida que se acerca al Sol.
El 27 de agosto, investigadores utilizaron el Espectrógrafo Multiobjeto Gemini (GMOS) en Gemini Sur, en Cerro Pachón, Chile, para obtener imágenes profundas y multicolores del cometa interestelar 3I/ATLAS.