Space Live: el canal que muestra la Tierra en vivo las 24 horas y ya está disponible en Colombia

Ver la Tierra desde el espacio ya no es privilegio exclusivo de los astronautas. Desde este mes, cualquier persona en Colombia puede observar el planeta en tiempo real gracias a Space Live, un nuevo canal que transmite imágenes continuas desde la Estación Espacial Internacional (EEI) en calidad 4K. La iniciativa, desarrollada en el Reino Unido por ITV y la empresa tecnológica Sen, promete cambiar la forma en que el público se relaciona con la ciencia, al combinar tecnología, estética y datos geográficos en una experiencia inmersiva y educativa disponible las 24 horas. Lea también: ¿Cómo luce la Tierra de noche? A diferencia de los documentales espaciales tradicionales, Space Live no tiene narradores ni cortes. En la pantalla solo aparecen el planeta, la curvatura azul de su atmósfera y los movimientos constantes de la estación orbitando a más de 27.000 kilómetros por hora. Tres cámaras ofrecen perspectivas diferentes: una enfocada en el horizonte, donde se observan amaneceres y tormentas; otra hacia la superficie terrestre, con detalles de mares, desiertos y cordilleras; y una tercera en la zona de acoplamiento de la EEI. Un rastreador digital indica la posición exacta de la nave y un asistente de inteligencia artificial entrega datos geográficos y meteorológicos en tiempo real.

Según explicó The Guardian, el proyecto busca que cada hogar tenga “una ventana abierta al espacio”. Lo que antes era un acontecimiento reservado para las agencias espaciales o transmisiones ocasionales de la Nasa, hoy se convierte en un flujo continuo de información visual y científica, accesible en cualquier momento. Y es que la tecnología de Sen permite mantener la estabilidad de la imagen y ajustar automáticamente brillo y contraste, lo que otorga una nitidez inédita incluso cuando la estación cruza zonas de sombra. Entérese de más: Imágenes de la Tierra vista desde el cielo El lanzamiento, ocurrido el 15 de octubre, fue recibido como una fusión entre arte, ciencia y entretenimiento, puesto que la señal combina imágenes reales con una banda sonora ambiental que acompaña el movimiento de las órbitas. Sin presentadores ni publicidad, el canal invita a una observación pausada, casi meditativa. “Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la industria de los salvapantallas”, ironizó el diario británico, destacando el avance tecnológico que permite contemplar la Tierra con una definición nunca vista. Aunque la Nasa ya transmite videos en directo desde la EEI, Space Live marca una diferencia por su enfoque de diseño visual y la integración de datos informativos. Su recorrido continuo permite comprender la escala del planeta y el ritmo de sus transiciones: en apenas 90 minutos, la estación completa una vuelta alrededor de la Tierra, cruzando Europa, Asia, Oceanía y América.