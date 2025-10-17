Space Live: el canal que muestra la Tierra en vivo las 24 horas y ya está disponible en Colombia

Ver la Tierra desde el espacio ya no es privilegio exclusivo de los astronautas. Desde este mes, cualquier persona en Colombia puede observar el planeta en tiempo real gracias a Space Live, un nuevo canal que transmite imágenes continuas desde la Estación Espacial Internacional (EEI) en calidad 4K. La iniciativa, desarrollada en el Reino Unido por ITV y la empresa tecnológica Sen, promete cambiar la forma en que el público se relaciona con la ciencia, al combinar tecnología, estética y datos geográficos en una experiencia inmersiva y educativa disponible las 24 horas.
A diferencia de los documentales espaciales tradicionales, Space Live no tiene narradores ni cortes. En la pantalla solo aparecen el planeta, la curvatura azul de su atmósfera y los movimientos constantes de la estación orbitando a más de 27.000 kilómetros por hora. Tres cámaras ofrecen perspectivas diferentes: una enfocada en el horizonte, donde se observan amaneceres y tormentas; otra hacia la superficie terrestre, con detalles de mares, desiertos y cordilleras; y una tercera en la zona de acoplamiento de la EEI. Un rastreador digital indica la posición exacta de la nave y un asistente de inteligencia artificial entrega datos geográficos y meteorológicos en tiempo real.