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Así es la megaclínica que construirán en El Retiro, Antioquia: las obras comienzan este mes

Comfama construirá una nueva clínica de mediana complejidad en El Retiro, Oriente de Antioquia. El proyecto, en un lote de 28.500 m², iniciará obras en 2027 y busca fortalecer la red de servicios de salud de la región para 2029.

  • El complejo médico será construido y administrado por Comfama, tras serle adjudicado mediante un proceso de licitación pública en el Secop impulsado por la Alcaldía de El Retiro. Imagen ilustrada: Cortesía
    El complejo médico será construido y administrado por Comfama, tras serle adjudicado mediante un proceso de licitación pública en el Secop impulsado por la Alcaldía de El Retiro. Imagen ilustrada: Cortesía
  • La clínica se ubicará en un predio de 28.500 metros cuadrados adquirido a EPM en El Retiro, con una huella de construcción ambientalmente sostenible de 6.000 metros cuadrados. Imagen ilustrada: Cortesía
    La clínica se ubicará en un predio de 28.500 metros cuadrados adquirido a EPM en El Retiro, con una huella de construcción ambientalmente sostenible de 6.000 metros cuadrados. Imagen ilustrada: Cortesía
El Colombiano
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hace 19 minutos
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En un predio de 28.500 metros cuadrados, una zona verde de alta valorización en el municipio de El Retiro, oriente cercano de Antioquia, se construirá una nueva clínica, con altos estándares de calidad y la prestación de servicios de salud, incluso, de mediana complejidad.

Este complejo médico, que será construido y administrado por Comfama, comenzará obras el próximo año y se espera que sea entregado en 2029.

Según el alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, hace tres años se realizaron los estudios que determinaron la necesidad de la clínica, pues actualmente cuenta con un hospital de baja complejidad en un municipio de alto desarrollo urbanístico.

La clínica se ubicará en un predio de 28.500 metros cuadrados adquirido a EPM en El Retiro, con una huella de construcción ambientalmente sostenible de 6.000 metros cuadrados. Imagen ilustrada: Cortesía
La clínica se ubicará en un predio de 28.500 metros cuadrados adquirido a EPM en El Retiro, con una huella de construcción ambientalmente sostenible de 6.000 metros cuadrados. Imagen ilustrada: Cortesía

Luego de ese análisis, que arrojó información demográfica e, incluso, sobre las enfermedades más comunes en la población, que fuera sostenible, qué enfermedades se presentan en el municipio, la Administración local gestionó la compra de un lote que era propiedad de EPM.

“Ya en la definición del modelo jurídico, se determinó que fuera una alianza público o privada, con una licitación pública, donde tuvimos el proceso en el Cecop durante más de 3 meses para que cualquier interesado pudiera hacer parte. Finalmente, se le adjudicó a Comfama”, comentó el mandatario local.

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Montoya, a su vez, confirmó que dentro de los tiempos establecidos en el pliego de condiciones, la etapa preconstructiva arranca este octubre y va hasta abril del año entrante. El proyecto contempla una huella de construcción de 6.000 metros cuadrados para proteger la fauna y flora local. No se precisó inversión en la actual etapa del proyecto.

“Este será un hospital privado. Atenderá la demanda y las necesidades en salud que tiene el municipio. También será importante para la región, porque entra a complementar el clúster de servicios de salud que hay en el Oriente con las clínicas en La Ceja, en Rionegro, en Llanogrande. Pero en esta zona, no hay una clínica de esas dimensiones”, agregó el alcalde.

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Actualmente, tanto la Alcaldía como Comfama realizan esas de trabajo para, entre otros aspectos, comenzar a dilucidar la mano de obra local que se utilizará tanto para la construcción como en la operación de la clínica.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién construirá la nueva clínica de El Retiro?
El complejo médico será construido y administrado por Comfama, tras serle adjudicado mediante un proceso de licitación pública en el Secop impulsado por la Alcaldía de El Retiro.
¿Cuándo abrirá la nueva clínica de Comfama en El Retiro?
El cronograma contempla una fase preconstructiva hasta abril, inicio de obras durante el siguiente periodo y la entrega final del complejo de salud para el año 2029.
¿Qué nivel de atención médica tendrá la clínica en El Retiro?
La nueva sede prestará servicios de salud de mediana complejidad, superando la oferta actual del municipio que solo cuenta con un hospital de baja complejidad.
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