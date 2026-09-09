¿Quién decide al capitán de Nacional? Lucas González explicó el novedoso método

Atlético Nacional tiene una particular manera de definir a sus capitanes. El técnico Lucas González explicó que, al inicio de cada semestre, son los propios jugadores del plantel los encargados de escoger mediante una votación abierta a los cinco futbolistas que asumirán ese rol durante la temporada.
Según contó el entrenador, el proceso se realiza de manera transparente y todos los integrantes del grupo pueden conocer los resultados de la votación.
“Nosotros tenemos cinco capitanes. Como lo hago yo siempre que llego a liderar un grupo, lo eligen los jugadores. Cada semestre lo eligen los jugadores”, explicó González.