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Ni E.T. ni Alf: así es Rufo, el alienígena que se tomó la Comuna 13 en Medellín

Dos artistas de Medellín se unieron para crear una escultura que rinde homenaje al arte urbano de la ciudad y de la Comuna 13.

  • Sueños a Color unió el trabajo artístico de La Plaga Invade con el de Alejo 3D. Ambos esperan hacer más de estas esculturas a lo largo de la ciudad. FOTO Manuel Saldarriaga
    Sueños a Color unió el trabajo artístico de La Plaga Invade con el de Alejo 3D. Ambos esperan hacer más de estas esculturas a lo largo de la ciudad. FOTO Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 1 hora
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Desde hace unos días, justo en el segundo tramo de las escaleras eléctricas, los turistas y habitantes de la Comuna 13 ven una escultura de 5,5 metros de altura que muestra a un alienígena verde sosteniendo a un niño que dibuja en el aire con una lata de spray. Se trata de Sueños a color, un trabajo que une la trayectoria de La Plaga Invade (Andrés Salas), un grafitero de la ciudad, con la de Alejo 3d (Alejandro Sierra).

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Ambos se conocieron en un encuentro de artistas y comenzaron a explorar la idea de llevar a Rufo (el alienígena) desde formatos pequeños hasta una escultura de gran tamaño. El proyecto utiliza materiales biodegradables elaborados a partir de maíz y caña de azúcar. De acuerdo con Alejo 3D, la tecnología de impresión permite producir las piezas a partir de bocetos y crear esculturas de mayor formato. En el proceso también participaron jóvenes que, según explicó, fueron adquiriendo conocimientos sobre la producción y el trabajo artístico.

El nombre Sueños a color está relacionado con la idea de representar los sueños de los jóvenes de la Comuna 13 y con la transformación del territorio a través del arte urbano. La Plaga Invade explicó que la elección del lugar responde a su relación con la historia del sector y con los cambios que ha experimentado la zona en las últimas décadas.

La obra busca diferenciarse de las esculturas estáticas. El movimiento de los ojos de Rufo y el humo hacen parte de la interacción planteada por sus creadores. Según Alejo 3D, estos mecanismos pretenden que los visitantes observen la pieza durante más tiempo y reconozcan que se trata de una obra con elementos mecatrónicos.

La llegada de Rufo a la Comuna 13 también se relaciona con la trayectoria de sus creadores en el arte urbano de Medellín. La Plaga Invade contó que comenzó a pintar grafiti en 2004, cuando la escena local estaba integrada por un grupo reducido de artistas. Según su relato, durante la década siguiente aumentaron los proyectos relacionados con instituciones y empresas privadas, lo que amplió las posibilidades de trabajo para quienes se dedicaban a esta actividad.

Para el artista, el grafiti pasó de estar asociado principalmente con intervenciones no autorizadas a formar parte de proyectos artísticos y urbanos en distintos sectores de la ciudad. Entre los trabajos mencionados en una entrevista con EL COLOMBIANO están el llamado Muro de Leyendas, ubicado en la avenida Guayabal, y La esquina del movimiento, en el sector de Niquitao.

Alejo 3D también ha participado en la producción de otras esculturas de gran formato. Entre ellas mencionó un Cristo de 11 metros ubicado en la Comuna 13, una figura de la Virgen de Guadalupe y una representación de la Pachamama. También trabaja junto con el grupo Monte Cielo en un proyecto de impresión 3D de un Cristo de 86 metros en El Peñol, Guatapé.

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Los creadores de Rufo proyectan llevar el personaje a otros lugares. Alejo 3D contó que han realizado intervenciones fuera de Colombia y mencionó experiencias en Europa. La intención, según La Plaga Invade, es trabajar más esculturas y otros formatos para llevar el personaje a diferentes ciudades.

Arte urbano que nació en la calle

“Fue una patineta —un regalo de mi madre durante mi adolescencia— la que marcó el inicio de mi camino como artista urbano (...) Esa explosión de callejeo, música, skateboarding, streetwear y grafiti abrió un cajón de curiosidad en mi mente. Aún recuerdo la sensación de presionar por primera vez el difusor de un aerosol: el suave silbido del gas provocó una transformación profunda en mi interior. La energía del grafiti se apoderó de mí al instante, mucho antes de terminar mi primer diseño en el patio de mi casa”, se lee en la información oficial de La Plaga Invade.

“Con una mente inquieta y una pasión por la exploración, me especializo en ofrecer una gama completa de servicios que abarcan desde la conceptualización de ideas hasta la materialización de esculturas en una variedad de materiales alquímicos como bronce, aluminio, fibra de vidrio, yeso y resina”, dice, a su vez, la información oficial de Alejo 3D.

La Plaga Invade ha trabajado con músicos del renombre mediático de Juanes y J Balvin. A su vez, Alejo 3D ha colaborado con Feid y Ryan Castro.

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