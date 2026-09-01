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A prisión un sacerdote por abuso sexual contra un menor de edad en Caldas, Antioquia

La sentencia, a falta de ser confirmada tras un probable recurso de la defensa, es de hasta 12 años de cárcel. El presbítero es acusado de actos sexuales agravados con menor de 14 años en Caldas, Antioquia.

  • la sentencia contempla, además, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la prohibición absoluta de aproximarse o comunicarse con la víctima o con los integrantes de su grupo familiar. Foto: Archivo EL COLOMBIANO
    la sentencia contempla, además, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la prohibición absoluta de aproximarse o comunicarse con la víctima o con los integrantes de su grupo familiar. Foto: Archivo EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 41 minutos
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Un juez Primero Penal del Circuito sentenció a 144 meses de prisión a un sacerdote en Antioquia por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en hechos ocurridos en Caldas, municipio del sur del área metropolitana de Medellín.

El fallo condenatorio, a falta de surtir procesos de apelación, es equivalente a 12 años de prisión y determinó que el presbítero sea enviado a un centro carcelario que determine la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Además de la privación de la libertad, la sentencia contempla estrictas penas accesorias. Entre ellas, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la prohibición absoluta de aproximarse o comunicarse con la víctima o con los integrantes de su grupo familiar.

De acuerdo con la sentencia, todas estas restricciones estarán vigentes durante el mismo periodo de la pena de prisión.

Igualmente, el juzgado fue enfático al denegar los beneficios penales de suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustitución de la prisión intramural por detención domiciliaria, descartando así cualquier posibilidad de que el procesado cumpla la condena desde su hogar.

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La orden de encarcelamiento formal se librará una vez que la decisión judicial sea confirmada de acuerdo con los posibles recursos de apelación de la defensa.

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Bloque preguntas y respuestas:

¿Qué condena recibió el sacerdote y por qué delito fue procesado?
Un juez Primero Penal del Circuito lo sentenció a 144 meses (12 años) de prisión intramural tras hallarlo culpable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, por hechos cometidos en el municipio de Caldas, Antioquia.
¿El condenado podrá pagar la pena en detención domiciliaria?
No. El juzgado le denegó expresamente la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la condena en un centro carcelario determinado por el Inpec una vez quede firme la decisión.
¿Qué otras medidas y restricciones impuso el juez en la sentencia?
Se fijó la inhabilitación para ejercer funciones públicas y la prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con la víctima y su familia durante el mismo periodo de la condena de 12 años.
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