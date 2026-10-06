Condenan a cadena perpetua a Caleb Flynn, exconcursante de ‘American Idol’, por matar a su esposa

Caleb Flynn, de 40 años y quien tuvo una breve aparición en el programa estadounidense ‘American Idol’ en 2013, fue condenado este lunes 5 de octubre a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, ocurrido en febrero en Tipp City, Ohio, Estados Unidos.
La decisión fue tomada por la jueza Jeannine Pratt, del Tribunal de Primera Instancia del condado de Miami, después de que un jurado lo declarara culpable de asesinato y otros cargos relacionados con el caso.