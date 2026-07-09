¡Se salvó de milagro! Conductor de camión quedó atrapado tras accidente en Yarumal, Antioquia

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 9 de julio en la antigua vía al mar.

Según informaron medios locales, el suceso se presento en el infame sector del Alto de Ventanas, en la vía que comunica al municipio de Yarumal con Valdivia, Norte de Antioquia.

Los testigos del siniestro reportaron que este se habría presentado cerca de las 11:30 a.m. y en él estuvo involucrado un tractomación y un camión tipo turbo.

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De acuerdo con información preliminar, uno de los automotores perdió el control y terminó impactando de frente contra el otro.

El que llevó la peor parte fue el furgón, el cual sufrió graves daños en la cabina, lo que la dejó completamente destruida.