Contratos de prestación de servicios tendrían cambios en seguridad social, pagos y descansos

Los contratos de prestación de servicios podrían tener cambios importantes en sus reglas gracias a una iniciativa radicada en el Congreso de la República que plantea mayores garantías para quienes trabajan bajo esta modalidad, modificando temas como la temporalidad, los períodos de descanso, los plazos para el pago y la seguridad social.

Los cambios propuestos están recogidos en el Proyecto de Ley 218 de la Cámara de Representantes y tiene como su principal autora a la congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao. En el texto de la propuesta se aclara que dichas modificaciones no buscan cambiar la esencia civil o administrativa del contrato de prestación de servicios, ni tampoco buscan otorgarle de forma automática el carácter de contrato laboral.

Entre uno de los cambios que se proponen está el ponerle límites a sus funciones, traduciéndose esto a quedar estrictamente prohibido utilizar contratos de prestación de servicios para cumplir actividades o funciones misionales y de carácter permanente de las entidades públicas.

Igualmente, la duración de estos contratos debe limitarse a una temporalidad real correspondiente al tiempo necesario para ejecutar el objeto del contrato. El proyecto prohíbe exigir o permitir que los contratistas sigan prestando servicios gratis mientras esperan la firma de prórrogas.

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Otro de los cambios propuestos es que este tenga períodos de descanso obligatorio. El proyecto formula un tiempo obligatorio de 16 días calendario consecutivos por cada año de contrato o el proporcional según el tiempo trabajado.

Este descanso formaría parte de la vigencia contractual, por lo que no generaría reducción de honorarios ni costos adicionales para la entidad. Este descanso se debe disfrutar de forma efectiva y bajo ninguna circunstancia se podrá compensar con dinero.

Respecto al pago de honorarios, estos deberán fijarse considerando factores como formación académica, experiencia, especialidad y funciones. Asimismo, cada entidad estatal estará obligada a diseñar y publicar en su página web una tabla de equiparación entre los honorarios de los contratistas y los salarios de los empleados de planta con tareas comparables.

Otro tema relacionado con el pago son los plazos, pues el proyecto plantea que las entidades estatales de orden nacional, departamental, distrital, corporaciones autónomas regionales (CAR) y municipios de categoría especial y primera tengan un plazo máximo de 15 días calendario para pagar los honorarios. Para los municipios de categoría segunda a sexta, el plazo máximo sería de 30 días calendario.