Conductor del MIO en Cali fue agredido tras pedirle a jóvenes que se bajaran del techo de un bus

Un conductor del Sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) resultó herido en la cabeza tras ser atacado a pedradas cerca de la estación Jorge Eliécer Gaitán, frente al centro comercial Metro La 70, en el nororiente de Cali. Este hecho se registró cuando el vehículo de la ruta T12 se aproximaba al centro comercial. Según reportes oficiales y videos viralizados en redes sociales, un grupo conformado por varios menores de edad y un adulto había intentado minutos antes evadir el pago del pasaje en distintas estaciones, para luego colgarse de la parte trasera del autobús y subir hasta el techo del mismo. Tras notar la peligrosa maniobra, el operador detuvo la marcha del vehículo para exigirles que descendieran y así prevenir un trágico accidente.

Sin embargo, la respuesta del grupo de jóvenes fue violenta: rodearon al trabajador y comenzaron a lanzarle piedras. Una de las rocas lo impactó directamente en la cabeza, provocándole una herida que requirió sutura médica.

Tras el ataque, el operador recibió atención inicial por parte del equipo de Prevención Vial del MIO y posteriormente fue trasladado a la Clínica Imbanaco, donde le realizaron la valoración y la sutura correspondiente. Las autoridades médicas confirmaron que el trabajador se encuentra fuera de peligro. Lea también: Video | Polémica en Cali: Policías insultaron a madre e hija que usaron carril exclusivo del MIO

En el lugar de los hechos intervino una patrulla de la Policía logrando la captura de un hombre adulto por el delito de lesiones personales, mientras que los menores de edad involucrados huyeron de la escena.

Tito Fernando Garzón Benavides, jefe de la Oficina de Control de la Operación de Metro Cali, condenó enfáticamente la agresión, señalando que el conductor únicamente buscaba evitar una tragedia y proteger la vida de las personas que viajaban sobre la carrocería del bus.

Asimismo, desde Metro Cali reiteraron la exigencia de respeto para todo el personal operativo y enfatizaron el grave peligro que representan estas imprudencias para la seguridad de los usuarios y del sistema. Siga leyendo | Una discusión por una silla en un bus terminó en homicidio en Cali: la víctima fue atacada con arma blanca Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas