Las dos estudiantes involucradas en la riña de Copacabana no volverían todavía a las aulas

Las dos estudiantes de bachillerato que protagonizaron una riña a golpes y con jalones de pelo en las inmediaciones de un colegio de Copacabana hace una semana retomarán sus clases después de la semana de receso escolar que concluye el próximo martes, pero tendrán que estudiar cada una desde su respectiva casa.

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Fuentes cercanas a este caso le confirmaron a EL COLOMBIANO que, si bien se había anunciado que el asunto quedaría en stand by durante el corto periodo de vacancia, finalmente este jueves hubo una reunión de las dos familias con entidades municipales que le han hecho seguimiento al caso que ha conmocionado a los copacabanitas y estas se comprometieron a propiciar el perdón.

Este medio trató de hablar con las directivas de la institución educativa donde ocurrieron los hechos, pero dijeron que se pronunciarían a través de sus canales de comunicación oficiales.

También se pudo establecer que, aunque “el derecho a la educación prima en este caso”, la fecha para que las dos alumnas de sexto grado reanuden su asistencia a las aulas quedará supeditada a un seguimiento que debe culminar con un concepto psicológico de aprobación.

La escena que se hizo viral muestra a las dos niñas enfrascadas en una pelea a golpes, empujones y jaladas de pelo, mientras que sus compañeras observan sin intervenir y hacen videos. Luego, la madre de una de ellas aseguró que su niña tuvo que ser atendida en un centro asistencial.

Una versión que circuló inicialmente es que la menor de edad que se fue de médicos llevaba aproximadamente un mes enfrentando un caso de bullying; según su mamá, aunque había informado al colegio, los profesores ni directivos habían hecho nada para frenar la situación y ello habría hecho que se agravara hasta llegar a la agresión física.

Sin embargo, dentro del proceso de confrontación habría surgido otra hipótesis que apunta a que el conflicto habría surgido porque una de las niñas le prestó a la otra un gel para las cejas y luego le habría pedido que se lo devolviera tirándolo; solo que al caerse se dañó y le estaban exigiendo que lo pagara, a lo cual ella se negó.

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El viernes 2 de octubre, a la salida del establecimiento y cuando supuestamente se debían ir tranquilas para su temporada de descanso, pasaron de las palabras a las agresiones físicas.