Congresista denunció a Verónica Alcocer ante la DEA por presunto narcotráfico: “Transportó el dinero”

Por medio de un mensaje en redes sociales, el senador del Centro Democrático Óscar Villamizar dio a conocer este jueves 15 de octubre que radicó formalmente una denuncia ante la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de la exprimera dama Verónica Alcocer.
En la publicación donde el congresista expuso la denuncia, se expresó solicitando investigar de manera exhaustiva presuntos delitos vinculados al narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de activos. Esto se da luego de las polémicas declaraciones de la exconsejera presidencial, Eva Ferrer, sobre la exprimera dama.
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